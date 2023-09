Bola de nieve de verano

Entre todas las cosas que es seguro que pasarán, está el cambio. Y entre las igual de seguras, la resistencia titánica al cambio. Un cambio es una fuerza transformadora en cierta dirección que suele encontrar delante una fuerza reaccionaria que la repudia. Siempre gana el cambio, pero esa victoria puede llevar mucho tiempo y dejar lacras, daños, ruinas. Todo cambia, y da igual la objeción.

En un momento de “Todos los hombres del rey” (1946), de Robert Penn Warren, el narrador sostiene que “el mundo es una gran bola de nieve que rueda cuesta abajo y nunca cuesta arriba, para volver a convertirse en nada y como si nada hubiese acontecido”. El cambio es inevitable. Los propios cambios cambian, y si antes algunos se gestaban durante siglos, después a lo largo de décadas, ahora pueden ser cosa de meses o semanas. En parte, porque también obran por acumulación, hartazgo.

Quizá una de las cosas que más fascinan del ser humano sea su metamorfosis, que las personas se transformen, que crezcan, que muden de intereses, que maduren, que se hagan más fuertes, que entren en decadencia, que cambien de ideas, que adquieran otra mentalidad, que estén contentas y a continuación abatidas, que les vaya bien y después que les vaya mal, que tengan mala y buena suerte, que las circunstancias varíen y ellas tengan que adaptarse. En todos estos procesos se adivina el impresionante mecanismo de la vida en movimiento: la bola de nieve cuesta abajo.

“Rubiales forzó el beso de Jenni Hermoso y el feminismo hizo tambalear no solo a Rubiales, sino a algo más importante: al poder de lo que representa”

Cada época tiene sus fuerzas alteradoras y sus variaciones. En ocasiones casi es posible advertir en tiempo real que algo en mitad de la Historia se acaba y algo distinto comienza. Estas semanas podrían ser un ejemplo, entre que Rubiales forzó el beso de Hermoso y el feminismo hizo tambalear no solo a Rubiales, sino a algo más importante: el poder de lo que representa. Vimos no a un machista, sino al machismo en acción, y a las fuerzas del cambio desmontándolo.

Para un reaccionario es terrible cambiar. Tiene la costumbre de su estatus, y aborrece lo que lo mueve de ahí. Está bien como está, y quiere seguir así. Por qué tendrían que importarle los demás. Nada de cambios: ese es su dogma. “Vosotras y vuestras preciosas vidas”, están siempre a punto de burlarse cuando las mujeres reclaman cambios que mejoren las suyas. Pero perdió la partida. “Cuando algo nos cuesta tanto tiempo –se lee en 'Todos los hombres del rey'–, alguna cosa nos sucede. Nos convertimos por completo en aquello que deseamos y nada más, pues hemos pagado demasiado por ello, demasiado en la espera y demasiado en desearlo y en conseguirlo”.

Las cosas dejan un día de ser las de siempre porque las personas no podemos agarrarnos a lo que pasó de la misma manera durante mucho tiempo. Las personas cambian, y las que lo hacen antes cambian la sociedad, y esta hace cambiar a las que pensaban que nunca lo harían. El cambio llega de muchas maneras: poco a poco, rápido, por acierto, por error, por generosidad, por egoísmo, de buena gana, de mala, queramos o no. Y el que no esté a gusto, que se ponga.