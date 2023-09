Tal como parece que van las cosas, es probable que la petición. o exigencia, del PNV para dar su apoyo al señor Sánchez esté asumida por el Gobierno que preside don Pedro. Y, al más puro estilo que atribuyen a lo jesuítico –al fin y al cabo, Arzallus, uno de los referentes del nacionalismo vasco, cuando era sacerdote fue profesor en la Universidad de Deusto–, es una iniciativa que admite un argumento negativo a la vez que otro positivo. De tal modo que podría salir de la propuesta cualquier cosa, calificable, curiosamente, al más puro estilo gallego, según se mire.

Y es así porque el gobierno vasco siempre ha querido lo mismo que el de la Generalitat catalana: la independencia. Desde el primer día, sólo que empleando otros métodos, menos ruidosos pero más eficaces; ahora llega su momento, el de plantear una independencia de facto para llegar a ella de iure después de lo que llaman “debate territorial” que no es sino un calificativo con múltiples lecturas, pero que a día de hoy ninguna despejaría las dudas ni, por supuesto, sería acogida del mismo modo por quien respete la Constitución. O sea, una vuelta a los primeros años del siglo pasado.

No puede extrañar que los nacionalistas busquen la independencia de lo que consideran su nación para convertirla en Estado. Forma parte de la naturaleza de las cosas, las ideas o los propósitos. La cuestión estriba en cómo hacerlo: si con una Ley vigente, contra ella o consiguiendo su modificación lo bastante como para lograrlo. Y en ese sentido, el llamado “debate territorial” sería un paso para conseguir la tercera de las opciones.

La opinión que expone es personal y no obligatoria, naturalmente, pero hay una observación que hacer. Y es la de que si el “debate territorial” se plantea como parece que lo ha hecho el PNV y el Gobierno en funciones parece compartir, el efecto inmediato sería el de aumentar la desigualdad ya existente entre las comunidades, con trato preferente para dos de ellas no por razones profundas, sino porque la coyuntura político-electoral ha puesto a sus partidos hegemónicos en la situación de decidir quién gobierna el conjunto. Y desde luego están aprovechando a fondo, y lo harán aún más en el futuro inmediato, esa privilegiada situación. Por eso resulta una sorpresa que el presidente de la Xunta afirme que la idea del debate no le desagrada, si bien matiza que “siempre que no signifique desigualdad”. El problema es que esta va con la idea, aunque no se afirma de ese modo. Parece como si los más importantes dirigentes del PP estén algo desorientados en sus recientes declaraciones. Incluso la presidenta de Madrid, señora Ayuso, insiste tantas veces en su fidelidad al presidente del partido que la reiteración comienza a suscitar la sospecha que los latinos dejaron para la posteridad: excusatio non petita, acusatio manifesta.

En cualquier caso, es más que probable que si ese gran debate pretende, como le parece a algunos analistas, buscar fórmulas para bordear la Constitución sin que se note demasiado, Galicia estará entre los más perjudicados. Por ejemplo, si se recuerda que características esenciales, como la edad y la dispersión poblacionales gallegas, que encarece los servicios públicos, no han sido tenidas en cuenta por este ni los Gobiernos anteriores. Es uno de los referentes para considerar cuando alguien plantea aspiraciones en las que lo económico, lo político y lo territorial se entrelazan de forma inseparable. Y el Noroeste lo sabe muy bien, porque lo ha padecido y lo padece.