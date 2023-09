De parte de Anacleto que cualquier día de estos puede haber sorpresas allá por alguno de los despachos de Génova Street. Y, para concretar un poco más, en alguno por el que pasan determinados asesores en materia de imagen ytalytal. Desde el LGR –Lobby Gallego Reconstruido– aseguran que en el entorno albertino hay un cabreo del nueve largo a causa de lo que está pasando. Uyuyuy...

O, mejor dicho, de lo que no está pasando. Es decir , que la gente conozca con detalle los planteamientos de O Noso Ex, porque el apparat del rojerío le come la tostada a sus rivales en materia de comunicar, y demás. Por ejemplo, llevan los genoveses semanas sin enterarse de que todo el lío de la RFEF “tapa” las negociaciones –y negocios, que suena parecido, pero no igual–, así que atentos. ¡Ar!

Y cuidadito con Puigdemont –que, por cierto, mañana tiene previsto comunicar, urbi et orbi, sus condiciones para apoyar a Petrus, debidamente maquilladas después por Bolaños, Ortúzar y demás. Para ver cómo se le va dando forma a la confederación de naciones, que es el modelo que –por ahora– aceptarían las derechas vasca y catalana, que son las que quieren irse. Manda caralho...

Por cierto, que esas derechas históricas son aliadas de Yolandinha, que ejerce de mediadora y enlace. Y todo el ruido que se oye estos días –ya sabéis...– tiene estupefacto, aparte de a medio país, a los susodichos asesores. Y que tampoco se enteran de que en el lado mediático de los afines al PPresidente Feijóo ya se están apreciando desacuerdos. ¿Capisci...?