El silencio que se ha impuesto en el PSdeG después de que Ferraz paralizase la realización de las primarias muestra la situación en la que se encuentran los socialistas gallegos, sin voz, sin líder, sin rumbo, sin estrategia y con un paso diferente al que lleva el PSOE a nivel estatal.

A nadie le pasó desapercibida la eclosión de Sumar en Galicia a costa de la caída socialista, que cedió tres diputados, así como la pérdida de poder municipal, fruto de las derrotas electorales en ciudades como Santiago o Ferrol, y de la suicida estrategia de la cúpula gallega, que para impedir que los nacionalistas entraran en el gobierno de A Coruña, sacrificó la presencia socialista en los gobiernos de Santiago y Pontevedra. Y finalmente, a nadie se le pasó inadvertido tampoco el silencio de Besteiro sobre el anuncio de primarias de Formoso y sobre la paralización de Madrid.

A Ferraz no le importa que haya primarias, le importa que haya ruido, y no debía tenerlo todo tan claro ni tan atado si ha decidido frenar su realización. Es en ese frenazo donde emerge la especulación sobre a quién quiere Ferraz de candidato, a quién quiere Formoso, o sobre si el PSdeG va a escenificar nuevamente su conocida liturgia sobre la división interna del partido y la ausencia de regeneración.

El PSdeG ha cedido terreno en las elecciones generales con un PSOE al alza, tampoco los resultados en Lugo, con Besteiro al frente, han sido para tirar cohetes, ni los experimentos de retorno de líderes han tenido el éxito esperado; y por eso, cada vez son más voces las que reclaman un liderazgo nuevo y social, ajeno al conflicto orgánico en el que viven permanentemente los socialistas.

Esta vez, la ola estatal socialista no ha servido en Galicia, y eso no augura buenos presagios para las elecciones gallegas, donde el Bloque Nacionalista Galego es mucho más fuerte que en las estatales y la presencia de Sumar canalizará el descontento de los votantes de la rosa. Es cierto que volver a gobernar Madrid puede reilusionar a los desafectos del PSdeG, pero también es cierto que, si no se les ofrece un liderazgo que pueda competir con los de los otros partidos, el futuro del PSdeG es incierto.

Solo hay dos explicaciones, o a Madrid le importa un rábano lo que ocurra en Galicia o ya tiene decidido su candidato para las gallegas, y cualquiera de las dos cosas puede ser posible. La primera, porque en medio de esta coyuntura, a la vista de las probabilidades de éxito del socialismo gallego, lo mucho que se juega allá es mucho más importante que lo poco que se juega aquí, y hablo sólo en el terreno de las probabilidades. La segunda, porque a nadie se le oculta que con el empeño que van a poner Yolanda Díaz y Marta Lois en su tierra, un competidor compañero de gabinete y con formas políticas elegantes puede ser una buena opción.

La pregunta es sencilla, quién puede estar en los próximos meses en el candelero para que el tiempo de construcción de su liderazgo no sea un imposible. Solo quedan dos, todo pasa por sentar a uno de ellos en el gabinete, muy cerca de Yolanda y repetirse una y otra vez aquello de “no nos vamos a hacer daño”, porque tiempo es lo que no hay.

*Profesora de Ciencia Política y Administración. Equipo de Investigacións Políticas Universidade de Santiago