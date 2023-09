Con frecuencia las buenas noticias tapan otras que distan mucho de serlo. El signo de los nuevos tiempos promueve una sociedad que busca grandes y cortos titulares. La cultura del tuit se ha instalado en nuestras vidas, en nuestra forma de consumir, incluso en nuestra forma de pensar. Y así la corriente de opinión mayoritaria se conduce en una dirección u otra en función de esos mensajes simplificadores, que rehúyen el análisis más profundo y la búsqueda del detalle.

La evolución de la tasa de desempleo ejemplifica esa visión reduccionista de la realidad. Desde hace muchos meses venimos escuchando, mayormente a los responsables políticos del ramo, que el mercado laboral en España está experimentando una evolución extraordinariamente positiva, en especial desde la implementación de la reforma laboral. Y los datos así parecen atestiguarlo. La Seguridad Social bate en Galicia récords de afiliación. Aunque todavía no hemos llegado a los niveles de ocupación del periodo prepandémico, el pasado julio, por no irnos más lejos en el tiempo, registró el número de cotizantes más alto de los últimos quince años y el paro tocó suelo en toda la serie histórica que arranca en 1996. En nuestra comunidad hay todavía más de 122.000 personas que buscan una oportunidad laboral, un 9% menos que hace un año. Hasta aquí los grandes titulares que se resumen en una frase: el empleo va bien.

Sin embargo, tras esta realidad optimista que se cimenta en unos datos tan oficiales como parciales subyace otra bien diferente. Y es que cuando se pone la lupa sobre la situación del mercado laboral se perciben disfunciones y desequilibrios estructurales que lejos de corregirse se agravan con el tiempo. Los principales afectan a dos colectivos que cada vez encuentran más dificultades para encontrar un empleo, un grupo que se suele englobar en el epígrafe de parados de larga duración: los mayores y, dentro de ellos, las mujeres.

Porque esa otra realidad de la que pocas veces se habla –FARO publicó el pasado martes una exhaustiva información sobre la cuestión– se sintetiza en otros datos nada alentadores: la mitad de los desempleados en Galicia llevan más de un año buscando un puesto, una situación que afecta con especial intensidad a las mujeres, que concentran seis de cada diez casos.

El riesgo de enquistamiento de esa marginación laboral se ve potenciado cuando a ese dato se le añade un segundo: la mayoría de ellos son personas que superan los 55 años de edad y tienen un nivel de formación académico o profesional básico.

Si a esto se le suma que la mayoría de las empresas son refractarias a incorporar a sus centros –en 2023 solo firmaron el 8% del total de los contratos en Galicia– a lo que se denominan eufemísticamente trabajadores seniors, nos encontramos ante la tormenta perfecta.

Esta tendencia de desequilibrio, hoy ya preocupante, es indudable que, de no corregirse con la aplicación de políticas de empleo públicas más activas y eficaces y un cambio de mentalidad empresarial, corre el riesgo cierto de ir a más por una cuestión inapelable: el envejecimiento de la población gallega.

El problema del paro de larga duración es especialmente grave en el colectivo de las mujeres, un sector muy vulnerable por razones también culturales y sociales. FARO ha recogido en numerosas ocasiones informes y estudios que advierten que cuando se producen situaciones de vulnerabilidad en el ámbito familiar, por ejemplo, a la hora de cuidar a mayores dependientes o a menores, en especial aquellos que necesitan atenciones especiales, son las mujeres las primeras sacrificadas. Suelen ser ellas las que abandonan el mercado laboral para ocuparse de la casa. Y esa renuncia obligada al trabajo tiene dos costes, uno personal y otro laboral. El primero se puede llegar a traducir en patologías de naturaleza física o mental y un desgaste emocional; el segundo, en la complicadísima posibilidad de reintegrarse al mundo del trabajo una vez que su situación familiar ha experimentado una mejoría o cuando el problema, por diferentes causas, ya no es tal. Esto explica en gran parte que cuando se llega a la edad de jubilación los gallegos acumulan de media 35 años cotizados mientras las gallegas apenas sobrepasan los 24.

En este contexto se hace imprescindible profundizar y afinar las políticas públicas de empleo. que a la vista de los datos no son lo suficientemente efectivas y que todavía tienen un largo recorrido de mejora.

Desde la Consellería de Emprego se han adoptado medidas en esa dirección, pero queda mucho por hacer. Se necesita diseñar y, sobre todo, aplicar una estrategia transversal que aborde diferentes ámbitos: desde la formación y actualización de competencias de estos trabajadores séniors a la aportación de mayores fondos públicos para derribar la resistencia de las empresas a contratarlos. Pero no todo el peso de la responsabilidad debe recaer en el ámbito público, el sector privado, sus rectores, debe reflexionar y rectificar sobre las razones que le llevan de forma sistemática a excluir a nuestros trabajadores de más edad de sus plantillas. Si es por una razón de inadecuación de las habilidades de los trabajadores a sus necesidades; si es por una cuestión estrictamente de coste laboral –en no pocos casos dudosa–, o si en realidad detrás de esa marginación no existe un prejuicio irracional.

El mercado laboral necesita abordar de una vez una asignatura pendiente, que de no ponerle freno será como una bola de nieve que desciende por una montaña. Una situación que no podemos ni debemos permitirnos. Hasta que no se tomen medidas más decididas y valientes, el tren del empleo seguirá su marcha, aunque sea a diferentes velocidades, mientras mujeres y séniors seguirán esperando en el andén a que se les invite a subir.