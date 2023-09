Confeso que desde hai anos sinto interese pola persecución que sufriron as bruxas e tamén polo cambio de rumbo que experimentou a Igrexa con respecto a elas. No pontificado de Adriano I (estamos no ano 794), condenouse a persecución a persoas acusadas de bruxería. Considerouse que acreditar na bruxería era pura superstición e decretouse pena de morte para aqueles que apoiasen a queima de bruxas. Esta postura consagrouse no chamado ‘Canon episcopi’, aplicado a partir do século XI na xurisdición eclesiástica de Europa occidental. Hai un ensaio extraordinario escrito pola catedrática Adela Muñoz Páez “Brujas. La locura de Europa en la Edad Moderna”, onde explica de xeito cristalino como foi esta transición que sufriu a Igrexa. O cambio postura oficial eclesiástica tivo un punto de inflexión da man de Santo Tomás de Aquino, que deu crédito aos crimes de bruxería e proporcionou o soporte intelectual da caza de bruxas. Sorprendeume descubrir que un dos máis importantes teólogos, figura que representa a escolástica e patrón do estudantado, fose precisamente quen ofreceu o sustento para a persecución inquisitorial, habilitada no ano 1326 grazas ao chamado 'Super illius specula', obra de Juan XXII, un papa cunha obsesión: o diaño. Existe unha obra considerada o primeiro manual inquisitorial para detectar e perseguir bruxas, escrita polo catalán Nicolau Eimeric, onde non se contemplaba a presunción de inocencia, e que ofrecía consellos para que a tortura á acusada sexa máis eficaz. Pero se hai un libro do que circularon miles e miles de exemplares na Europa dos séculos XV e XVI que estaba consagrado de xeito específico aos delitos de bruxería é o ‘Malleus Maleeficarum, O martelo das bruxas’. O seu prólogo é a bula de Inocencio VII e os seus autores dous irmáns dominicos e inquisidores: Heinrich Kramer e Jacob Sprenger. O martelo das bruxas, ademais dunha obra que destila misoxinia, onde a muller aparece como un ser inferior, fácil de perverter e responsable de todos os males da sociedade da época (desde a gran fame ata a existencia de pragas ou treboadas que estragaban as colleitas), foi o baluarte sobre o que se sustentou a persecución e xenocidio das persoas acusadas de bruxería (o 80% destas persoas foron mulleres). Coa caza de bruxas e a chamada “relaxación”, pena capital que consistía na queima nunha fogueira, sucede coma co exterminio nazi: resulta imposible dar por válida unha cifra concreta porque hai moitos países que non documentaron os feitos, material desaparecido, incompleto, destruído... Pero existen numerosas fontes que falan de máis de corenta mil persoas asasinadas en Europa. Algunhas mulleres non conseguían superar as torturas e morrían no poldro ou no esmagacabezas, outras foron queimadas despois de confesar crimes que non cometeran. A crueldade desta maquinaria foi aterradora e estaba deseñada para asasinar a aquelas que manexaban coñecementos que eran inconcibibles para as mulleres: científicas, curandeiras, as que dominaban as aplicacións das plantas medicinais ou aquelas que vivían a súa sexualidade abertamente. Escribo isto despois de que esta semana se fixese viral un vídeo onde unha xornalista definise o que está sucedendo con Luis Rubiales coma unha “caza de bruxas”. A pouco que coñezamos tan só a punta do iceberg do que sucedeu durante a caza de bruxas, resulta obsceno presenciar como alguén se atreve a darlle a volta a este concepto (cousa que, por certo, tamén fixo no seu día Donald Trump). Señoras e señores, as cazadoras non eramos nós. Nós eramos as cazadas, torturadas e “relaxadas”. Pero despois de ver o comportamento de homes coma Rubiales, eclipsando a celebración do Mundial feminino de fútbol, confirmo que hai quen quere ser o neno no bautizo, o morto no enterro e a bruxa na caza de bruxas.