En una escena de ‘Hillbilly Elegy', la película de Ron Howard que se basa en la autobiografía homónima de J.D. Vance, vemos al protagonista cenando con unos representantes de bufetes de abogados; es su primer año en la Universidad de Yale, donde estudia Derecho, y está buscando unas prácticas para el verano. Cuando el joven comienza a relatar sus orígenes humildes (su familia, de Kentucky, se mudó a Ohio para trabajar en una planta siderúrgica), todos se quedan callados, desviando la mirada hacia sus platos, sin saber lo que decir, haciéndole sentir incómodo y avergonzado. Uno de ellos le pregunta entonces si no se siente “de otro planeta” cuando regresa a su casa, rodeado de esos “pueblerinos sureños” (‘rednecks’); él, irritado, se ve obligado a defender a su familia con vehemencia, arruinando así la entrevista de trabajo.

Esta escena (como toda la película) es un despropósito; está plagada de lugares comunes, maniqueísmos que provocan sonrojo y diálogos que parecen extraídos de un anuncio de televisión. Todos los personajes se comportan como unas caricaturas de lo que supuestamente representan. El protagonista no solo es una víctima, es un ser inteligente, bienintencionado, moralmente puro. Los abogados (todos ellos sin excepción, como si formaran una entidad propia e indisoluble) son arrogantes, groseros y malvados. Después de escuchar al chico hablar sobre lo inteligente que es su madre, uno le dice, con ironía, que quizás deberían ofrecerle el puesto a ella, en vez de a él, lo cual provoca las risas de los comensales, quienes parecen disfrutar mucho humillando al estudiante.

El problema de esta escena es que no es verosímil. No porque no existan miembros de la élite universitaria que manifiesten ese desprecio de clase o que piensen lo mismo que estos personajes dicen en voz alta, sino porque es poco probable que lo exterioricen de ese modo tan grotesco. Más bien, como J.D. Vance insinúa en su libro (para ser justos, la experiencia se describe de una manera muy distinta en el texto), se sentirían fascinados por el exotismo de su interlocutor, tratándolo casi como un objeto de estudio y haciéndole sentir “distinto” (e incómodo) a través de la condescendencia intelectual y el paternalismo. La película de Howard se confunde por momentos con la propaganda más elemental. Ahora sabemos también que Vance, senador por Ohio, ha resultado ser un arribista de la política y, en consecuencia, la honestidad de su obra ha quedado en entredicho. Pero su historia personal, que ejemplifica las causas de un movimiento, sigue siendo relevante.

La autobiografía de Vance (a la que luego se le encontraron inexactitudes, exageraciones y errores factuales) se convirtió, como el propio autor, en un panfleto utilizado por otras élites, las republicanas, que explotaron electoralmente la rabia del proletariado rural, convirtiéndolo en un sujeto romántico: “la verdadera América”; los estadounidenses olvidados; ‘the common man’; los ‘Joe Six Pack’; los ‘Joe the Plumber'. El colectivo que ahora Tucker Carlson, un producto de la élite, dice representar desde la cómoda lejanía de su casa. Los enemigos son las corporaciones, las mismas corporaciones que antaño eran elogiadas, cuando éstas, convenientemente personificadas ante los ojos de la ley, representaban los mejores valores del capitalismo. Ahora, de acuerdo con la nueva teoría de la conspiración en marcha, profesan una ideología destructiva y antiamericana. Los mismos que hace unos pocos años decían que el dinero era libertad de expresión (véase el caso ‘Citizens United v. Federal Election Commission’), ahora nos dicen que el dinero es el veneno que emplean los globalistas para ejecutar el “gran reseteo”.

Ted Cruz, graduado en Princeton y en Harvard, apareció esta semana en la televisión tomándose una cerveza junto a un grupo de trabajadores de la construcción. El senador republicano protestaba porque, según él, Biden pretende obligarles a reducir el consumo de esta bebida (falso). “Si quieren que bebamos dos cervezas a la semana, francamente, me pueden besar el culo”, dijo Cruz, dándole un trago a la botella, haciéndose el campechano en un tono ridículamente impostado. La derecha populista estadounidense, tras adherirse a un proyecto revolucionario y antisistema, ha encontrado por fin al buen salvaje rousseauniano sobre el que proyectar sus fantasías patrióticas. Siempre desde una cómoda distancia. A ser posible delante de una cámara.