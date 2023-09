Convocado para facer parte desta sección, quedei unha miga abraiado. Qué interese pode ter a saída dunha foto miña no xornal? Sempre tendín a me ocultar máis do que a me expor. Dei, logo, en matinar que o motivo do desexo do recoñecido retratista olívico asentaba no meu pasado, un pretérito imperfecto cuberto pola mestura das brétemas do tempo. O mundo onde eu librei as miñas batallas fica lonxe. Ter sido en Galicia, con outros, nos tempos adversos, iniciador da cousa do cinema non deixa de ser un mérito discutible. Mais se iso serviu para que logo de 50 anos dispoñamos hoxe dunha situación ben mellorada, na que conviven producións industriais de éxito con filmes de vocación artística, xa non é pouco. O mundode complexidades e atrancos do noso cinema non se construíu da noite para mañán.

Foto Augusto Rodríguez En casa de Beiras y la del Río, a la luz llena de la superluna Despedimos agosto en casa de María José del Río e Hixinio Beiras, bajo esa magia en el aire que pone la superluna azul. Fue una noche de bienaventuranza climática en esa terraza suya de flores coloridas y alegres entre petunias, hortensias y orejas de oso cerca de los magnolios y tilos del jardín. Hicimos honor a la palabra, a veces queda, otras encendida, esa que surge, se entrevera, pide permiso o entromete al calor de un septeto veterano. La de Fernando Viñals, cuya manos se mueven entre la cirugía pediátrica y el piano jazzístico, la atenta y curiosa de Pilar “la belle”, la alegre y cantarina de Begoña Aguilar, germinada entre calores de Almería y de Panxón, la medida de Natalia Álvarez del Manzano, hija de artista celebrado, la vibrátil e imaginativa de Lourdes, mediana de los Castilla, a la que si conociera X.C. Caneiro diría que cuando se ríe se le ve el alma... Fue una noche aromática y verbal con cálidos anfitriones, entre el ingenio y humor de la del Río y la ironía pacífica y culta de galaico cuño del cardiólogo de los Beiras. Se apagaron los faroles y encendieron los grillos. Los de AYUVI, de merienda ¡Córcholis, otra merienda solidaria de los de AYUVI y ya va la séptima! Me llama Adoración Palacián, la presidenta que no quiere que así la llamen, pare decirme que será el martes, a las 17 en ese hotel Miramar de mi caro Darío Álvarez en Playa América. La gente de Ayuda a la Vida, que ayuda a las madres gestantes o con hijos hasta los 3 años en riesgo de exclusión social y tiene su sede en Vigo, a la que la Xunta ha concedido la denominación de “Utilidad Pública” , ha atendido entre enero y julio de esta año a 259 madres, período en el que nacieron 54 niños. ¿Más detalles? En la web https://www.ayuvi.net Y la fiesta de Cuqui Piñeiro ¡Maldita sea, no podré asistir, por estar allá por tierras gaditanas, a la XI Festa da Arte 2023 que organiza en sus talleres de arte, bronce y fundición y posesiones tomiñesas de Goián nuestra Cuqui la de Piñeiro! En ese proyecto suyo que se consolida y pone en valor a escultores y otros artistas además de a su preciado entorno del Baixo Miño, estaran esta vez, en el jardín principal, obras de Francisco Leiro, Fernando Casás y Silverio Rivas; en la galería, de Iván Prieto y Carlos Salas. Toda una selección de esculturas si no fuera por la presencia nuevamente de Rosalía Pazó con sus últimos dibujos. El sábado, 9, desde las 18. ¡Qué buena fiesta!