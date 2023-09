Reinterpretando la democracia

No deja de ser asombroso que el Gobierno en funciones, como aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, esté dispuesto a dar la bienvenida a todas las aportaciones sobre la convivencia de España menos las que proceden del principal partido de la oposición, el más votado en las urnas. Es decir, cualquier propuesta es respetable y digna de consideración excepto la del que ha ganado las elecciones. Por escribirlo de la manera más suave que se me ocurre, esta es una forma singular y caprichosa de entender la democracia que también nos hace diferentes con respecto a cualquier otro país con un sistema garantista avanzado. Las propuestas nacionalistas, como la del Estado plurinacional, del PNV, un partido que logró el pasado julio 275.782 votos de sus vecinos y 5 escaños, son para Pedro Sánchez dignas de ser atendidas. Las del Partido Popular, con más de ocho millones de sufragios, y que propone un consenso entre las dos fuerzas más votadas, representantes de la gran mayoría de los españoles, no merece siquiera la pena discutirlas.

Entre las soluciones para la convivencia de los nacionalistas vascos, que esgrime Urkullu, está el cambio del modelo de Estado para España. Viene a ser la consecuencia aplazada del plan Ibarretxe, que hace años fue rechazado por inconstitucional. Se habla de reinterpretar la Constitución y de un modelo federal, y lo que resulta un sarcasmo es que lo plantee el PNV cuando entre sus mejores ejemplos de aplicación el objetivo primordial del federalismo consiste en los mismos derechos y obligaciones para los estados federados. Así funciona, por ejemplo, en Alemania, el modelo más visible. Precisamente, los nacionalistas catalanes y vascos, sobre todo estos últimos, han contribuido a fomentar la desigualdad autonómica, la España asimétrica en que nos encontramos debido al pulso territorial y a la influencia del nacionalismo en sucesivos gobiernos sujetos al chantaje de unos pocos votos periféricos, que gracias al efecto multiplicador de la ley electoral tienen más valor que el resto.