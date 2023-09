Dicen, quienes pretenden excusar un error propio o ajeno, que “el mejor escribano echa un borrón”. Lo que probablemente es verdad, pero habría que completarlo añadiendo que hay escribanos y escribanos como existen borrones y borrones. Y que no siempre la excusa es aplicable, del modo que parece más sencillo –aunque no todas las veces más cómodo– criticar las decisiones que tomarlas. Ocurre que ahora, pasadas las horas suficientes para rebajar la temperatura de las reacciones, es tarea difícil no considerar la propuesta del señor Feijóo a don Pedro Sánchez sobre la legislatura no ya sólo una equivocación, sino una auténtica boutade.

Algunos la califican con mayor dureza, e incluso con bufa, befa y escarnio que diría don Mendo y ahora usan unos cuantos ministros en funciones y otros actores de la izquierda radical. Pero más inoportuno parece el no reconocido oficialmente el muy claro malestar en el propio PP y sus terminales con el presidente por su propuesta de limitar la legislatura de dos años, bajo su mandato, y después, en principio, convocar elecciones. Propuesta que pilló por sorpresa a cargos y bases populares. E incluso a las opiniones pública y publicada, aparte de que alguien habrá que piense en un engaño por ocultar, o al menos no citar, la idea en la inauguración del curso político en el pontevedrés Soutomaior. Pero sea lo que sea aquello que, aparte de la sorpresa generalizada, produzca la oferta de don Alberto Núñez, el más grave error –en opinión personal de quien la expone– del aún cabeza visible de la alternativa gubernamental fue no haber medido bien su efecto. Porque dejó en segundo plano lo más importante: la oferta de seis grandes pactos de Estado que le hizo al presidente en funciones y que son del todo necesarios para España. Más aún, si se quiere, que los que pudieran ejecutarlos no lo hagan. Lo otro, además, ofenderá a buen seguro a sus endebles aliados, no tanto a UPN como a Coalición Canaria, al fin y al cabo “amigos”. Pero para quienes valoran, y aprecian, al expresidente de la Xunta, es probable que lo que más duela sea la imagen que ha presentado. Y, siempre desde el punto de vista particular, no es propia de una persona como él, seria, responsable y respetada. La única explicación razonable es que hubiese propuesto lo que propuso como un intento a la desesperada para impedir que la gobernanza dependa de Puigdemont: otro problema es que también él tendrá que dialogar con los burgueses catalanes si quiere llegar a donde se propone. Como diría un escéptico, así es la política. Al menos, la que se hace aquí. Y en este marco, quizá lo que hizo el candidato fue quemarse a lo bonzo. Interpretaciones de todo tipo se están haciendo y se harán. Especulaciones, más allá de lo que diga el protagonista, también, además de la que circula como rumor sobre si don Alberto renunciará al martirio que puede suponerle su sesión de investidura. Aparte, claro, del efecto dañino en el electorado del PP y de modo particular en la próxima cita electoral, que es la de las autonómicas en Galicia, acaso coincidentes con las vascas. Lo razonable sería que no se adelantasen, porque lo ocurrido ahora mismo es un barril de pólvora, y buena parte de la gente del común gallega está más que desconcertada. Y será bastante difícil que el asunto se olvide pronto. Sobre todo, teniendo en cuenta lo mal que manejan los conservadores cuestiones como la información y sus derivadas. Claro que eliminar al señor Feijóo, en esta ocasión el escribano del cuento, por el borrón con Sánchez sería un suicidio para el PP y, desde luego, una situación muy delicada para su presidente. Que merece la crítica por el grave error que ha puesto en crisis gran parte de su discurso, pero no la pena de muerte pública. Es un líder moderado y el país necesita con urgencia ese tipo de políticos, y por eso se ha mencionado que su eliminación resultaría un suicidio para los populares, pero hay que añadir –aunque rebajando el anterior concepto– una oportunidad perdida para tranquilizar a una sociedad en exceso tensionada. Pero eso ya se sabe, y no depende más que del propio país.