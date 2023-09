Es cierto, dice avecilla, que la renuncia de Manuel Cabezas, primero de lista del PP, estaba cantada tras el pacto bendecido por el mando con Jácome, pero aun así, algo huele a quemado en los populares de Ourense. Algunos ven en ello la larga mano de los Baltar, disimulada por lo del acta de senador para el Nene, que ya se verá cuando tengan que votar el Parlamento gallego. Pero hay mucha actividad de la fontanería psoeciata y asociados, para que nada se quede sin llegar a la gente. Y es que los idus de primavera, o así, ya empiezan a notarse mucho. Uyuyuy...

(Fijaos si se notan que, por ejemplo, el PNV –que según las circunstancias le hace ojitos y propuestas al BNG o carantoñas al PP– ya propuso una especie de convención para hablar de “nuevo modelo de organización territorial”. O sea, lo que en catalán se llama autodeterminación. Huelga decir que los nacionatas galaicos lo estudian en Madrid con “cariño” y aquí con “simpatía”. Un matiz que podría ser de lady Ana, –avecilla cree que ni siquiera existe– que es la más lista de todo el rojerío. Y con tal diferencia que ya la quisieran los de “sumar más restar igual a poco”. ¿Eh...?)

Pero, volviendo a lo de la organización, Ourense ytalytal: avecilla avisa a los navegantes de que el modelo de As Burgas podría repetirse, por supuesto, con otra mentalidad, y sobre todo otro tipo de organizadores, en el sur, tanto a un lado como a otro, e incluso llegar a una entente con otros para ir juntos a los comicios gallegos. Y no os lo toméis como una cogna macabea. No es la primera vez que se piensa y que falla estruendosamente, pero ahora sus promotores creen que hay más opciones. Por el cabreo. Y un demoscópico dice que sale caro, pero que compensa. ¿No...?

Por su parte, Anacleto, que afila los colmillos para estar preparado este lunes, avisa de que Gonzalvus –que ha aprendido mucho más en el exilio parlamentario que en cien años de soledad en la oposición viguesa– tiene madura la idea de presentarse a las primarias –si las hay– del PSdeG para la Xunta y quizá lo anuncie muy pronto. Al agente secreto le consta que hay bastante gente que lo anima a ello, pero es dudoso si lo hacen por fe o para prepararle otra trampa. De ahí la advertencia, que no es de traidores, sino de amigos. Nadie piense mal: lo dice el refrán. ¿Capisci...?