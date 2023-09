Estos que veis son unos resistentes del amor, nada proclives a la fugacidad y los vaivenes de la pareja de hoy. Mirad qué cara de general contento ¡y llevan juntos toda la vida desde que eran pandilla de jovenzuelos por Playa América!, desde aquellas chocolatadas en Monte Lourido, guateques, paseos en bici mucho antes del verano. La vida ha ido transcurriendo y ahí les veis en el Nisio entre percebes, camarones y cocochas cantando al amor mononuclear, ya todos en sus bodas de oro matrimoniales. ¡Aprended, cónyuges de hoy, que no aguantáis un suspiro casados! Mary Luz Añel, Juan Bovillo, Mary Pereira, Juan Iglesias, Mary Hernández, Juan Álvarez, Mary Carmen González y Moisés López. ¡A por las de platino!

Mis lecturas del verano, de viajeros medievales en librerías de viejo

Se nos fue ayer el verano meteorológico ¡cielos, qué fugacidad!, pero aún nos queda hasta el 23 de septiembre el astronómico. Yo aún no cogí vacaciones, me voy al sur dentro de unos días con una rubia, y sin embargo ya hice los deberes con las lecturas de verano. Como voy a viajar en breve, tengo entre manos un libro excitante (no para los lectores de novela y best sellers) que me hace valorar qué fácil es ahora desplazarse y hallar acomodo fuera de tu tierra. Se titula Los viajes medievales, lo firma María Serena Mazzi, y nos recuerda a aquellos viajeros arriesgados, nunca por ocio sino por comercio o peregrinación, que hacían su andadura “ciegos”, sin información de lo que se iban a encontrar: gentes ignoradas, pueblos desconocidos... ¿Más libros? Mi curiosidad por la República y la guerra civil en España me llevó a comprar en una librería de viejo Fusilado en las tapias del cementerio, que es una crónica del Madrid sitiado por los nacionales escrita por Santos Alcocer, que era algo así como un quintacolumnista que esperaba su triunfo desde dentro. Me encantó otro, El exilio español, publicado hace décadas por Círculo de Lectores, que permite vivir la dureza del extrañamiento de tu tierra por medio de una recopilación de relatos de los perdedores de la guerra. Malditas guerras.

Al calor de la República de ayer

Andaba en estas lecturas sobre nuestra guerra y República cuando leí en El País un artículo de la historiadora viguesa Pila Mera que nos recordaba esa etapa que ella tan bien conoce como investigadora, así que retiré otra vez de la estantería su libro 18 de julio de 1936 y lo releí por encima, combinado con otro editado en los años 70 por Cambio 16 y que también adquirí en una librería de viejo pero cuya validez es intemporal: Las dos caras de Galicia bajo el franquismo, de Xavier Costa Clavel, un periodista chantadino de altura avecindado en Madrid y fallecido en 2006. Una tal María Luisa Mazariegos que dejó su firma lo adquirió en 1980, fue a parar a una librería de viejo y ahora está en mis manos y amplía mi visión de aquel tiempo.

Y el libro de Pilar Mera, viguesa

No sé por dónde anda estos días de verano Pilar Mera, quizás en Vigo, Baiona o ya vuelta al Madrid en el que vive como profesora de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. Yo conozco a su padre, Manuel Mera, aunque hace tiempo que no sé de él, pero escribí alguna vez de la abuela, en aquel 2011 en que ella tenía 98 años. La abuela Pilar se sentiría orgullosa de su nieta Pilar Mera que tanto sabe de esa etapa dura de la guerra civil y sus antecedentes que vivió y sufrió como maestra de la República. Y es que la abuela Pilar empezó a dar clases en 1932 en la Escuela Unitaria de Alcabre y hubo de afrontar el marrón de toda esa época difícil de la preguerra y la mucho peor de la guerra y la posguerra española, aunque en su casa nunca faltó nada porque no solo entraba su sueldo, sino el de su marido, también maestro, Arturo Mera, que dio clases aquellos duros años en Teis (en “La Chumba, la escuela unitaria de Teis y la de La Calzada). Tuvieron cuatro hijos y, entre sus nietos, está Pilar Mera Costas, que se especializó en el conocimiento de lo que con tanta intensidad vivieron los abuelos: la guerra civil, el antes y después…