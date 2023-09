Es poco probable que alguien discuta que Galicia es rica en muchos aspectos y, en estos tiempos, cabe preguntarse si eso es así también en política, ahora que al parecer casi todo pasa por ella. La cuestión tendría una respuesta afirmativa de tenerse en cuenta las ocasiones en que esa antigua ciencia –la de “hacer posible lo necesario”–, ha condicionado la vida, la hacienda o ambas cosas a la vez, de muchos ciudadanos/as. Ha habido una amplia gama de experiencias, desde la más elemental del sistema democrático –que son las elecciones– hasta la de los pactos y acuerdos, tan de actualidad en estos días.

(Hay que citar también los gobiernos de coalición, amplias mayorías absolutas e incluso la censura a un presidente de la Xunta que le hizo dimitir. A partir de tal precedente, era probable que ese tipo de mociones ampliase su ámbito y, en efecto, así sucedió: alcanzó a presidentes de gobiernos de España, aunque sólo don Mariano Rajoy padeció sus consecuencias directas, y sobre todo en el conjunto de la Administración local.)

A partir de ahí se ha producido una gran cantidad de cambios en ayuntamientos motivados muy pocos por la auténtica razón por la que se diseñó ese instrumento: la mala gestión evidente, por ineptitud u otras razones, o las conductas inaceptables de algún, o varios alcaldes. Todos los partidos gallegos –de ese ámbito se trata aquí, como es lógico– han participado en lo que a estas alturas es ya casi un acontecimiento tan reiterado que casi ha dejado de ser noticia.

Y sin embargo sigue siéndola. No ya sólo porque supone en muchas ocasiones una vulneración flagrante de la voluntad ciudadana expresada –con claridad las más de las veces–, lo que ya sería bastante grave, sino porque para justificarlas se olvidan por quienes las presentan. Una “justificación” que muchas veces va contra la lógica, como por ejemplo cuando se habla de una “mayoría social” que se forma mediante la suma de votos a partidos diferentes sólo porque van en contra del mayoritario, cuando los sumandos nada tienen que ver entre sí políticamente hablando, que no sea la tradicional, pero superada, definición de “derecha” o “izquierda”.

Ahora mismo sería más exacto describir a los partidos como “populistas” o no. Pero citando posibles novedades, Galicia, y más concretamente el municipio ourensano de O Irixo, han inventado lo que bien podría llamarse la “censura madrugadora”. Es probable que ninguna moción de ese tipo se hubiera presentado apenas dos meses después de la constitución del consistorio local. Un plazo en el que no se puede demostrar otra cosa que infracciones de ley o escándalos sociales. Pero nada relacionado con la gestión eficaz o ineficaz de los censurados. Cierto que no existe una relación pormenorizada, exhaustiva, de razones para deponer a quien ha sido elegido por los concejales en base a la llamada “democracia representativa”. Incluso, más de una vez, en contradicción de varios ediles con lo decidido poco antes. Y dos meses, se mire como se mire, es un tiempo más que escaso.

Nada de eso es serio, y todo ello debería, en consecuencia, admitir algún tipo de normas que fijasen motivos serios para una censura. De ese modo, el “madrugón” de O Irixo se quedaría en una anécdota positiva que dio lugar a remedios. Si no, lo padecería la imagen del sistema democrático, que ya recibe de forma injusta demasiados “palos”. Y es imprescindible para avanzar.