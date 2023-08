Cuatro Cosas

De lo de onte, en Soutomaior, no queda más remedio que ir repartiéndolo por capítulos. Aparte del llenazo, y de los gritos de ánimo a O Noso Ex cuando llegó, durante el acto y al rematar. Avecilla, camuflada –muy bien, como es natural y acostumbra– charló con un albertino de los de primera hora, le comentó que “todo el mundo le da por perdido, pero es que no lo conocen: nunca se da por vencido”. El problema consiste en que no puede hacer milagros. Todavía...

(En todo caso, le cuentan al pajarillo, un mes para la sesión de investidura da para mucho si se sabe aprovechar. Y de lo que se habló mucho en los jardines del castillo fue de algo que no pocos creen una fake: habla de tensiones entre UrKullu y Ortúzar, ambos –el primero, lehendakari– del PNV, porque el presidente quiere hablar con Feijóo, y el segundo, ni de cogna. Y también. de que si las elecciones vascas las gana Bildu. aunque sea poco, habrá lío. Uf) Quien no se lo cree es Anacleto, que oyó algo del rollo: en su segunda parte, los filtradores, a los que ya se le ve el plumero, añaden que si se produjese esa derrota, los de Urkullu podrían hacer “un Rajoy”, pero al revés: apoyar una moción de censura contra Petrus. El agente secreto está convencido de que habrá varios rumores de ese tipo, y otras desde el campo contrario y desde diversos frentes. Se trataría, por la siniestra, de Sumar méritos para el futuro. Jó... Por cierto que, cambiando de tema, lo que ya no va a ser posible es que el Comisionado, o lo que sea en el futuro, del proyecto del Corredor Atlántico, llamado por los dioses del Olimpo monclovita a ser una especie de AVE Madrid/Galicia, pero para mercancías: un mito. Avecilla, que se lleva muy bien con algunas de sus colegas lusitanas, avisa que Lisboa tiene ya un proyecto casi a punto para llevar sus productos a Europa por Extremadura-Madrid. ¿Eh?