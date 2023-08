Puede parecer, sobre todo en estos días de agitaciones varias, una noticia menos, pero a la vista de las coincidencias, quizá acabe convirtiéndose en un problema serio. Y se habla de “coincidencias” por no emplear el término “precedentes”, que quizá sea más exacto pero que produce repelús. Se refiere quien esto opina al anuncio según el cual la autovía A-52, que une Madrid con el sur de Galicia, va a estar cerrada en uno de sus tramos, precisamente en dirección a las Rías Baixas. Naturalmente, no se trata de protestar por unos trabajos sin duda necesarios, sino porque a la vez están todavía constituyéndose los puentes en la A-56 o Autovía del Noroeste, que enlaza Madrid y A Coruña pasando por Pedrafita y Lugo.

Son obras, éstas, a terminar sine die, por más que el Ministerio ha dado ya tropecientas fechas para su remate sin que el asunto esté resuelto ni mucho menos. Y eso supone que el mapa de Galicia, en cuanto a comunicaciones “rápidas”, queda reducido a la vía aérea, que a su vez recorta vuelos, o al AVE de pasajeros, que está muy bien cuando funciona, pero sólo llega hasta Ourense. Lo cual habla de una especie de vacío en ese mapa de la esquina peninsular que ocupa esta tierra. Un vacío que, si se prolonga, acabará por causar perjuicios mucho más graves de lo que ahora mismo se temen Y habría multitud de ejemplos a destacar sin necesidad de hemerotecas: están en la memoria colectiva.

Ya puestos a mencionar asuntos desagradables, y no para fastidiar sino para refrescar la memoria de algunos que padecen sequía, viene muy a cuento traer a colación aquella extraña decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, destinando un presupuesto para obras de reparación en autovías que “olvidó” curiosamente a las dos gallegas que ahora mismo padecen, o padecerán en breve. las dificultades ya citadas. Si no fuera porque está “demostrada” la justicia distributiva que practica el Gobierno del señor Sánchez, resultarían sospechosas las coincidencias, valga la ironía. Pero por desgracia los datos apuntan en esa dirección.

Es posible, y legítimo, que otras opiniones discrepen con la que se expresa, y que consideren que es demasiado quejarse el hecho de citar como una posible fuente de problemas lo que en apariencia son sólo obras que han de tener, además de presupuesto, fecha de inicio y de terminación. Y como no se trata de una ciencia exacta, esos cálculos son siempre aproximados, pero como diría un experto, no interminables. Es ese “detalle” el que provoca que muchos/as ciudadanos/as de Galicia se extrañen, cuando no se enfadan, por la coincidencia –otra, para mal– que se relata. Pero es que son demasiadas, y no parecen “mover” a la gente del común.

Y no son pocos. Se habla de una masa poblacional que en los últimos años parece haberse conformado con la resignación de lo que hay quien llama “ayudas sociales”. Con exactitud en muchos casos, pero con no pocos obviamente clientelistas en otros; la historia reciente de España está repleta de escándalos de ese tipo, y curiosamente los que han supuesto mayores cantidades “regadas” a los afines fueron bajo gobiernos de izquierda. Algo que no se cita ni para incordiar ni menos aún para provocar: sólo para poner las cosas en su sitio, en estos días en los que tantos “apóstoles” de los partidos hablan de la “moral pública”.