Arquipélago dos prodixios

A Illa de San Clemenzo ou do Santo ofrécelle, ao paseante da area de Lapamán, no Morrazo, a estampa da súa mole mínima, que pode unirse ao Continente por unha barra seca na maré baixa. Chégannos noticias de que a Illa do Santo (Ardán, Marín) foi posta á venda, o que debería provocar en Galicia unha alerta socio-cultural ou así. Tal illa faría parte da “Tebaida Galega” en tempo de florecemento do eremitismo no noso País, xunto con San Simón, Cíes, Ons ou Tambo. Pero a penas fican nela uns vestixios ruinosos dos séculos XVII ou XVIII. A fábula e a historia cristiá presentan San Clemenzo, ou Clemente, coma un dos primeiros papas de Roma Traxano mandou martirizar Clemenzo, e fondeouse o seu corpo no mar Negro co pescozo amarrado a unha áncora. Os anxos fabricáronlle ao mártir, “alá no fondal do mar”, un sartego precioso que as marés vivas descobren en días sinalados. Todo presto para ser levado por Lugrís ao lenzo e por Cunqueiro ao poema. Finalmente, San Clemenzo recibiría culto nun deses santuarios marítimos que atraíron a atención dalgúns poetas (Meendiño, Joan de Cangas, Codax) dos nosos Cancioneiros. Nuno Trez (século XIII, suponse) é autor de catro cántigas ambientadas no espazo tópico da romería de San Clemenzo do Mar. Lembremos unha composición, breve e intensa coma a revolta da moza contra a frialdade do seu amigo: “San Clemenço do Mar, / se de mi del non vingar, / non dormirei”. A noveliña de amor e desamor que se relata en varias series medievais de romería, cobra verismo psicolóxico na de Nuno Trez que discorre na mesma illa do Santo que hoxe anda no mercado inmobiliario. E agora, velaiquí outro fío prodixioso que nos leva a un poema latino altomedieval onde se conta a viaxe milagreira que un tal Trezenzonio fixo á Magna Illa do Solsticion, e que foi editado polo profesor Díaz y Díaz. Será, o raro apelido Trez do trobador, unha abreviación, acompañada de mensaxe encriptada, do nome do navigante á Illa de Solsticion, que é imaxe dun Alén impreciso? Estaremos, finalmente con Trezenzonio, perdidos nun arquipélago de illas imaxinarias? En todo caso, nesta columna avogamos porque os poderes públicos realmente existentes se fagan cargo da Illa do Santo ou de San Clemenzo do Mar e poñan en valor as súas conexións literarias, históricas e míticas con toda a cultura e memoria popular de Galicia e non só.