O cumio do bochorno

Estamos fartas de que os éxitos das mulleres acaben sempre toldados por cuestións extemporáneas e tamén afeitas a convivir con esta inxustiza que resta valor aos nosos logros. Pero esta vez o escándalo foi tan maiúsculo e acadou tales niveles de bochorno que non podemos permitir a impunidade. España logra o título de campioa do Mundial feminino de fútbol e o mérito desta proeza remata sendo engulido polas accións do presidente da Federación Española de Fútbol. Sempre un señor diante do foco, agarrando un micro, acaparando as portadas máis dignas. Un señor ao que lle dan pábulo para mentir, inventar, difamar, darlle a volta a realidade e saír indemne. E todo isto a costa das mulleres. Neste caso o foco está sobre Jennifer Hermoso, pero non podemos esquecer que hai case un ano houbo quince xogadoras que renunciaron a vestir a camiseta da selección española de fútbol e se enfrontaron á directiva solicitando melloras tan básicas como a baixa de maternidade, alén da continuidade do seleccionador Jorge Vilda.

Esta renuncia, en lugar de provocar unha reacción masiva, pasou practicamente desapercibida. Naquel momento, ante esta decisión, a Federación fixo público un comunicado onde tachou a actitude das xogadoras de nociva e afastada dos valores e da exemplaridade do fútbol. Que fermosas palabras da Federación Española de Fútbol, que ben soan agora, sabendo todo o que sabemos e sendo o presidente da Federación sospeitoso dos peores escándalos. Nese mesmo comunicado, o organismo aproveitou para lembrarlles ás xogadoras que a renuncia á selección era unha infracción moi grave que podía levar aparelladas sancións de entre dous e cinco anos de inhabilitación. Será que as sancións no mundo do deporte e, nomeadamente no fútbol, só teñen efecto nun sentido.

"Nestes momentos Jennifer Hermoso é un símbolo internacional da loita feminista, acaparando titulares de prensa, radio e televisión"

No serán do pasado mércores, despois do bico non consentido de Luis Rubiales, Jennifer Hermoso, representada polo sindicato Futpro, facía público un comunicado onde solicitaba a intervención do Consello Superior de Deporte e instaba á Federación para que cumprise as medidas necesarias para que actos deste tipo nunca queden impunes. A reacción da prensa deportiva española foi pintar un autorretrato grotesco, publicando portadas de vergoña con frases onde responsabilizaban a Hermoso da suposta caída de Rubiales. Durante días resultoume enxordecedor o silencio que gardaban os compañeiros futbolistas, roto por contadísimas voces como a do xogador Borja Iglesias.

A rolda de prensa onde todo o mundo asumira que o presidente Federación Española de Fútbol ía presentar a súa dimisión, acabou con Rubiales aferrándose ao cargo con unllas e dentes, cun impecable estilo machista gold deluxe, e convidando a Jorge Vilda a continuar nas funcións de seleccionador subíndolle o soldo de cento sesenta mil euros a medio millón de euros. Esta blindaxe a golpe de talonario, coa ovación e os patéticos aplausos dos asistentes á asemblea xa forma parte da historia de España. Co que talvez non contaba o presidente era con que acababa de prender a mecha necesaria para que nacese o #metoo español. A primeira en pronunciarse foi a futbolista Alexia Putellas, que manifestou o seu apoio a Jennifer Hermoso baixo un contundente “Se acabó”. Así naceu unha marea que se foi multiplicando de tal maneira que nestes momentos Jennifer Hermoso é un símbolo internacional da loita feminista, acaparando titulares de prensa, radio e televisión. A BBC dedicou nove minutos do seu informativo a este escándalo. Moitos equipos da Liga Española de Fútbol tamén forman parte deste movemento. Outros manteñen un silencio insoportable, por todo o que implica. Rubiales tivo a desvergonza de colocarse na posición de vítima, de afirmar que está sufrindo un asasinato social, de falar dunha cacería do “falso feminismo” mentres utiliza as súas fillas para espertar a compaixón. E eu pregúntolle: cal é o feminismo verdadeiro? O seu? Que a sororidade nos asista!