Nós, galerna

A palabra galerna, e o fenómeno meteorolóxico que ela designa, era de uso universal no Vigo da miña mocedade. Camões (Lusíadas,II, 67) preséntanos, coma galerno, un vento nemoroso e doce: “mas já as agudas proas apartando / Iam as vias húmidas de argento; / assopra-lhe galerno, o vento, e brando ...”. Tal modulación benévola da galerna non ten sido moi coñecida nesta ría. En troques, eu acordo con emoción os días de galerna nos que o comandante de Mariña fechaba o porto e se dicía que os barcos reforzaban as súas estachas de amarre en bitas e norais. Os vapores de liña a Cangas e Moaña ficaban inmobilizados e, se algunha vela se miraba na ría, era seguro que movía o barco (gamela, galeón, balandro) rumbo ás docas protectoras.

Vento do Noroeste e forte chuva eran os compoñentes fundamentais das galernas de Vigo e de Galicia, que podían mesmo arrincar plátanos e facer bicar o chan os eucaliptos novos. O francés orixinal sementou de “galernas” varias linguas atlánticas pero hai unha persistente tradición lingüística que sitúa a orixe da verba “galerna” no bretón. Se a hipótese bretoa fose certa, a verba galerna sería irmá de cromlech, dolmen, ou menhir, o cal conduce esta bagatela ao “novo ciclo bretón” das letras galegas que se inicia con As crónicas do Sochantre de Álvaro Cunqueiro. Si, a galerna galega, como ben condensa o Gran Xerais da Lingua, significa temporal de mar e costa acompañado de chuva e ventos rabiosos de dirección NW, do que podemos decer que baixa a esta Fisterra desde esoutras Fisterras de Bretaña e Cornoalla. E, a todo isto, cal é o étimo orixinario de galerna, palabra hoxe moi esquecida por influencia do xornalismo meteorolóxico? Parece que proveña, mediante o francés galerne, do bretón gwalarn que une as ideas de NW e tempestade. Precisamente Gwalarn foi o título dunha publicación que, entre 1925 e 1944, exerceu influxo hexemónico na Bretaña daquel tempo so a dirección de Ropaz e Hemon. A revista foi obxecto dunha tese de doutoramento defendida por Erwan Hupel na Universidade Europea de Bretaña-Rennes2, en 2010. E nós, agora, fantaseamos sobre unha revista literaria que, dirixida por Manuel Antonio nos seus días de Vigo, xirase en toda Galicia coa palabra Galerna como título. O cal, como se sabe, nunca tivo lugar.