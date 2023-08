Es curioso el contraste. Mientras el Banco Central Europeo aprieta la cuerda al cuello de quienes en España tienen una hipoteca, la UE avisa de que el año próximo pintarán bastos económicos. Y añade que habrá que ajustarse a lo que disponga en materia de déficit y la deuda. Mientras la recaudación de la hacienda general y de las autonomías no hacen sino crecer, medio país no llega, o tiene dificultades para hacerlo, a final de mes, y la otra mitad ha dejado de ahorrar y da la impresión de nadar en la abundancia, o casi. Las playas abarrotadas de turistas nacionales y extranjeros, las agencias de viajes satisfechas, la hostelería dejando atrás la pesadilla de la pandemia, la creación de empleo bate récords. En resumen: esto parece Jauja.

O quizá casi un cuento de hadas, sobre todo si se mira hacia atrás y se recuerdan las crisis financiera y sanitaria que aún acechan, si bien son muy pocos los que echan las cuentas de verdad. Que son las que advierten, aunque no convenga atenderlas, de que el incremento del empleo, la recaudación fiscal y la fiesta no consiguen eliminar un panorama como el futuro de la economía del país. Y lo más curioso, aunque aún dura agosto, es que ni el Gobierno ni la oposición parecen preocupadas. Cierto que en un año plurielectoral como éste las cifras son buenas o malas según quien las utilice, pero el pasotismo del oficio político español es, más que raro, suicida.

Hay que tener en cuenta, desde luego, que cuando se critican tantas cosas de la legislatura anterior, la citada apatía, además por ejemplo de la.s concesiones a separatistas y antisistema, se hace como opinión personal, aunque al argumentarse con datos, merecen al menos una reflexión. Especialmente cuando parecen a punto de repetirse los más graves y ampliarse con acuerdos secretos –“discretos”, según el ministro en funciones señor Bolaños–, acerca de la financiación autonómica que, de ser como se anuncian en algunos medios y si repite el señor Sánchez consagrarán la desigualdad entre los españoles, como se dijo. Pero nada de todo esto parece importar a la gente del común. Y eso es aún más grave.

Claro que, si se atiende a Murphy y su conocida “ley” y se acepta que todo lo susceptible de empeorar empeora, cualquiera que opte al poder aquí debería tener el coraje de decirle a la ciudadanía qué es lo que puede ocurrir, previsiblemente, en el próximo mandato. No debe contarse para ello, al menos por los precedentes, con don Pedro Sánchez, quien seguramente harto de que le llamen –con no pocos motivos– “mentiroso”, ha dado orden de callar sobre sus manejos acerca del gobierno “Frankenstein 2.0” y la factura a pagar por él.

Por su parte, el señor Feijóo tiene el deber moral de decirle al Parlamento la verdad. Por ejemplo, que en USA ya se estudian medidas para hacer frente a una posible recesión y que es posible que el BCE frene su encarecimiento del precio del dinero. Pero no por generosidad y para alimentar la fiesta, sino porque sus decisiones no han hecho el efecto esperado contra la inflación y mantenerlas podría significar la ruina para muchas de las personas y entidades que padecen el aumento de las hipotecas. Y esa es una verdad que puede cambiar, pero que si no lo hacen, implicará recortes y sacrificios. Su señoría el expresidente de la Xunta tiene –en opinión de quien la expone, por supuesto– el coraje y la decencia suficiente para decirla, y no repetir aquella vergonzosa respuesta que le atribuyen a Zapatero cuando le preguntaron por la auténtica situación en 2008: “¿Crisis? ¿Qué crisis...?”.