Vale, seamos serios. Avecilla, que pese a sus males revolotea por los pasillos –y despachos– del complejo de San Caetano, cuya complejidad es de caralho, dice que detecta nervios. Hay, allí, quien habría aceptado, antes del 23-J una oferta para irse a Madrid –entonces pintaban oros– y aunque le pidieron silencio, largó a los amigos. Y ahora, que tocan bastos, está que no puede ni toser por miedo a la pirrilera. Y ahora corre el riesgo de acabar en Mongolia. Úyuyuy...

Ya, sí, un colega le dijo que no se inquietase, que siempere cabe un indulto. Pero hay indultos e indultos. De eso sabe mucho, cuentan los mala milk –que abundan– que hay por aquí alguien que está en la cárcel y mantiene la boca cerrada porque le prometieron uno rapidito. Mandó el escrito, pero por ahora, ni flores, y se está impacientando. Así que no os extrañéis si estalla otro escándalo político. Solo que, ésta vez, por la gauche, y no precisamente divine. Ojo.

Habrá más datos en cuanto Anacleto los certifique, pero mientras tanto, y aprovechando el vuelo caetanista del pajarillo, hay un detalle jocoso. Ya habréis leído en FARO de VIGO que Medio Rural, que sabe lo que hace, va a utilizar la inteligencia artificial para agilizar asuntos que lo necesiten. Y no es que ahí falte la otra, la natural, pero en el complejo se oyeron –mal, porque eran bajitas– voces pidiendo que los otros hicieran lo mismo. Y así, quizá, la burocracia RIP. ¿Eh?

Hablando de todo un poco, recordaréis que, no ha demasiado, Anacleto os habló del sector crítico del PP en Vigo. Bueno pues, aparte de que la cosa iba a misa, como casi siempre, el agente advierte que no sólo existe, sino que crece. Y hay reproches, severos, acerca de la práctica desaparición de ese partido, por ejemplo, en el Concello. Ítem más: alguien, malévolo. llegó a decir que allí se notaban más cuando eran cuatro que ahora que son cinco. ¿Capisci? (Continuará)