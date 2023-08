Traduzir e paratraduzir na Universidade de Vigo

O programa de doutoramento em Traducción & Paratraducción foi verificado em sentido positivo pola “Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes”, por Resoluçom de 26 de setembro de 2013, pronto completará dez anos, contodo podemos asseverar que na atualidade conta com umha trajetória meritória no âmbito internacional. Entre os factos por ventura salientáveis mais recentes, estaria a publicaçom do livro de 193 páginas no campo “Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation” ("Estudos de Lingüística Románica e de Comunicaçom Intercultural"), editado por Peter Lang. Os responsáveis da esmeradíssima ediçom som os Professores da nossa Universidade Bourgoin-Vergondy / Méndez González, atividade financiada polo Programa de Doutoramento Internacional da UVigo, que definem o significado e focagens diversas sobre a paratraduçom nas indústrias culturais e nos três níveis (empírico, sociológico e discursivo).

Nom consideramos necessário explicar o significado do verbo “traduzir” para o público geral, como nota singular apenas lembramos que nas obras científicas promovidas no reinado do Rei Sábio (1252-1284) o verbo utilizado era “tresladar del caldeo e de arávigo en lenguaje castellano”, ao monarca corresponderiam-lhe as tarefas de correçom para que o texto estivesse “en castellano derecho”, quer dizer, que nom introduzisse informaçom nom relacionada com o caso. Colaboram autores de diversas unversidades: UVigo (Ferreiro-Vázquez, Henríquez, Luna) e das Universidades de Alacante, CESUGA, Federal de Santa Catarina, Jaume I, Birmimgham, Zagrebe e da Universidade Estadual de Pernambuco. As línguas utilizadas som o espanhol e o português. A temática é muito heterogénea e oferece ideias que ajudam a aprofundar em problemas relacionados com esta atividade profissional.

"A História demonstra que sem Humanidades e humanismo nom procede falar de progresso"

Transcrevemos o provérbio italiano “traduttore, traditore” ‘tradutor, traidor’, porque a traduçom perfeita a priori nom existe, porém sabemos que há traduçons excelentes e medíocres, pois além de que os tradutores devem conhecer em profundidade e científicamente as línguas-alvo, tenhem que possuir um amplo conhecimento do contexto e de muitos parámetros e conceitos relacionados com esta atividade, que encerra certas imprecisons implícitas e pode gerar problemas sobre ética, literalidade ou fidelidade.

Nesta obra “nom estám todos os que som, nem som todos os que estám”, por exemplo, no âmbito da traduçom tecnico-científica, a Universidade de Vigo conta com investigadores que colaboram com o Departamento de Português da Direçom Geral de Traduçom da Uniom Europeia (Luxemburgo). A UVigo alcançou metas inimagináveis nas décadas de 1990 e 2000 na Traduçom, por este motivo é muito mais do que “ciências” ou “tecnologia”: a História demonstra que sem Humanidades e humanismo nom procede falar de progresso.

*Professora Catedrática de Universidade