Resulta más que probable que la decisión del rey Felipe VI de nombrar primer candidato a la investidura para la presidencia del Gobierno producirá aún más críticas de las que hasta ahora han desbocado a la izquierda radical de este país. Cierto que el PSOE acogió con cierta normalidad lo que en sí mismo es no sólo normal, sino lógico, pero aún así su líder no se privó de despreciar a su directo rival nada más salir del despacho en el palacio de la Zarzuela, pero es marca habitual. Pero aun así extraña que quien que pierde, políticamente hablando, las elecciones democráticas no respete al que las gana, aunque a este no le llegue la aritmética para gobernar. Y es que, por desgracia, aquí el respeto a los adversarios se toma por debilidad.

(En todo caso, y a pesar de que el marco general en que se desarrolla el parlamentarismo en este país deja mucho que desear, conviene no olvidar que el señor Feijóo, al aceptar el encargo del jefe del Estado, no sólo cumple su deber para con el partido que preside, sino –y sobre todo– con los millones de ciudadanas/os que le votaron. Claro que afirmar algo tan obvio en momentos en que la vida pública se agita, como estos que se viven, suele ser acogido por hooligans de los rivales de don Alberto como “partidista”, lo que demuestra una vez más lo cercana a la histeria colectiva en que encuentra parte de la política.) Lo importante, pese a todo eso, es que España tiene una alternativa de gobierno distinta al que ahora se ejerce, eso es bueno para la democracia y está, su demostración, en la figura del presidente del PP cuando exponga ante el Parlamento su programa. Un programa en el que, desde un punto de vista particular de quien lo expone, debe incluir una oferta al partido contrario más importante, que es el PSOE, pactos de Estado, absolutamente necesarios para afrontar lo que viene, Y allá el señor Sánchez si insiste en el “no es no”: sólo demostrará irresponsabilidad, y no su tan repetido “progresismo”. Es su segunda oportunidad para cambiar de eslogan, aunque, como la del señor Feijóo para gobernar, sea muy dudoso que llegue a buen puerto. Claro que, hablando de oportunidades, y a pesar de la enorme dificultad de que el PP tiene para superar la aritmética parlamentaria de sus rivales, cualquier habitante de este Antiguo Reino que lo medite, entenderá que el casi milagroso acceso a Moncloa del señor Feijóo sería una muy buena novedad para Galicia. Lejana, pero magnífica: y no tanto porque don Alberto pudiera “barrer para casa” –algo que tampoco sería un pecado mortal–, sino por el sencillo argumento de que cualquier ejecutivo que se formase sería mejor –incluso uno del PSOE, pero sin la compañía que le cuelga– para el Noroeste que el actual, porque garantizaría la igualdad intercomunitaria, la justicia distributiva y, en fin, aplicaría la igualdad de derechos y obligaciones. La cuestión de fondo, ahora y en el futuro no es quién gobernará España, con más posibilidades evidentes para la izquierda, sino qué puede hacer Galicia. Hasta ahora, la historia demuestra que más bien poco, porque ni su población, ni su economía, tienen el peso suficiente para influir en las decisiones estatales, ni siquiera cuando el centro/derecha gobernó. Por tanto, y sobre todo con unas elecciones a la vista y la suposición de que el PSdeG pueda ejercer un rol influyente, habría que reclamar su presión a Moncloa desde ya, para que tenga un papel que jugar en primavera, si entonces se llama a urnas aquí. Lo que ocurre es que para lograr influencia hay que ganársela, y el PSdeG no parece ahora mismo capaz de ser tenido en cuenta en Ferraz ni en Moncloa. Y, por eso, sus oportunidades son ahora mismo escasas: tendrán que espabilar mucho para ser tenidos en cuenta.