El pasado fin de semana se celebró en nuestra villa la “Fiesta Corsaria” con enorme éxito, con una gran participación ciudadana, la mayoría vestidos de corsarios o similares, que dieron un gran colorido y que llenaron de alegría todos los lugares de la villa, abarrotando sus calles y plazas desde la mañana hasta altas horas de la noche, y eso que había amanecido lloviendo hasta el mediodía, pero con la tarde, soleada y luminosa, permitió desarrollar todas las actividades programadas.

Las mesas de familiares y amigos se repartieron por todo el casco urbano, por las calles Méndez Núñez, Lameira, Pza. Veiguiña, Secundino Lorenzo, Sol, Pza. Eguren, Ezequiel Massoni, Pza. Do Saco, y otras, donde abundó la buena comida, el buen vino, la alegría, diversión y el baile. Muchas de ellas magníficamente adornadas con motivos de la fiesta, dando gran vistosidad y animación.

Hubo actividades y diversión para todos, para niños y mayores, en los Jardines Pza. del Reloj, Pza. Eguren, con actividades de cetrería, oficios, juegos, recorridos en calesas, tren, etc., no faltando los puestos de comida variada, que fueron los habituales y la feria. Es cierto que la decoración de las mesas no fue la de otros años, principalmente, y nos atreveríamos a decir únicamente, por la lluvia, que entorpeció, y mucho, el trabajo de los siempre animosos participantes.

Lo que echamos en falta fue la participación de los locales de hostelería, pues apenas tres se presentaron al concurso, lo que dice muy poco de este gremio, que, a decir verdad, es el más beneficiado con la Fiesta Corsaria, y los pocos que lo hicieron se limitaron a poner unas banderitas, que nada tienen que ver los corsarios, por lo menos en esta celebración marinense, que de lo que se trata es de recordar y reivindicar a los corsarios, y especialmente a Juan Gago de Mendoza y sus hermanos, que fueron los más destacados, que participaron en muchas batallas, con valor y heroísmo. La fiesta terminó con la escenificación, de una batalla naval, entre un barco de Juan Gago y un inglés, realizada en la av. Orense, frente al concello, que resultó muy espectacular, finalizando con una tirada de fuegos artificiales.

Pues lo dicho, felicitar a la corporación, y los que colaboraron y apoyaron esta idea, y a todos los participantes por su entusiasmo. Desde luego que hay cosas que mejorar, pero no es el momento. Que siga creciendo, que es lo importante, y que cada año asista más gente.