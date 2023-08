Que sí, que es verdad que a avecilla le refanfinflan las encuestas, pero no tanto las redes sociales. Y acepta que ahí hay auténticas cognas macabeas, pero os gusten o no, es lo que ahora mismo mola. Y en ellas, los demoscópicos más audaces están midiendo ya, aunque faltan diez meses máximo, cómo le puede ir al PPdeG en las elecciones gallegas. Y los datos que obtienen no son para publicar –para que no los corran a gorrazos–. Sobre todo en las sedes adversarias. Ojo...

No es broma: tienen que esperar a que se vaya olvidando lo del 23-J, y todavía queda un cierto tiempo para eso. Pero, yendo al grano, habéis de saber que la alegría de los alfonsinos no es una táctica para disimular, sino un hecho fundamentado. Porque a día de hoy, como diría un clásico de la calle, Rueda se come con patatas a los de la psoeciatería y tiene lejos –por detrás, claro– a la hueste de lady Ana, cuya subida no se ha detenido, pero sí ralentizado un poquito. Jo... El pajarillo no le achaca eso a defectos en la estrategia gallega, sino a las soflamas, actitudes y compañías de las que se rodean algunos de su organisasao. A los que no les tiene manía, en absoluto, sino sólo recoge opiniones de la rue, de la corte y de los mentideros políticos integrados por muchos ex, algunos in y bastantes que están haciendo cola para entrar. Incluso hay un par de elementos que hasta hace poco estaban en la cofradía de los fieles difuntos. ¿Eh...? Otra cosa, antes de que se le olvide al filtrador enmascarado. ¿Os acordáis del Comisionado para el Corredor Atlántico ytalytal...? ¿Sí? Pues sabed que sus reuniones con la patronal, convocadas y suspendidas a la velocidad del rayo –es lo único que va rápido en ese asunto–, seguirán en la inopia al menos hasta octubre, que es más o menos cuando Petrus –si Feijóo no logra alcanzara la Moncloa– se ponga al frente de Frankenstein 2.0 ¿Y la patronal? Bien ,merci. ¿Capisci...?