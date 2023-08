¡Pardiez, la tía Transi cumplió los 90! Ahí veis, farruca ella, a esa redondelana de pro que tanto sabe desde Redondela de las costumbres del vestir, porque no en vano ejerció durante toda su vida, ella y su hermana Matilde, el oficio de la costura. Por su taller pasaron muchísimas chicas tanto de la villa como de otras parroquias redondelanas para prepararse en el mundo del corte y la confección y me dicen que Transi continúa con una actividad frenética disfrutando de la vida en compañía de su familia González de la Iglesia y amigas. ¡Felicidades, tía Transi!

El peregrino Finaldo, director de la National Gallery, en el Pazo de Petán

Cuatro peregrinos gozaron la otra noche de la hospitalidad de Alejandrina Regojo en su Pazo de Santa Teresa, Petán, Redondela, rodeada de su familia, en esta ocasión los Bacardí. Del cuarteto, uno muy especial, Gabriele Finaldi (Londres, 1965), desde 2015 director de la National Gallery de Londres, que vino con su esposa, hermana y cuñado. ¡Qué velada impagable de estío!, me contaba el periodista redondelano Alberto Barciela, también invitado para que les explicara algunos de los pormenores de los Años Santo y de los XACOBEO, con los que tanto ha tenido que ver la Real Villa a través de Jesús Pérez Varela y de él mismo, a las órdenes entonces de Manuel Fraga Iribarne. Alejandra es el hilo conductor de una familia, la de los Regojo, tejida en base a valores ciertos y Finaldi es una personalidad arrolladora, hijo de padre napolitano y madre mitad polaca, mitad inglesa, que antes de su actual dirección fue conservador de la National Gallery (1992-2002) y director Adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado (2002-2015). En Redondela ya estuvo Gabriele Finaldi hace unos años cuando pronunció una inolvidable conferencia sobre Velázquez, Zurbarán, Ribera y Murillo. Pintura española en colecciones del Reino Unido, invitado por la Fundación Filomena Rivero, en favor de Cáritas.

Teatro en la Plaza do Abanico: de la farsa prostibularia a la de las tablas

¡Microteatro, hoy microteatro! Esa Plaza del Abanico en el Casco Vello alto, así nombrada por los vigueses en memoria de aquel bar de tráfico carnal (hoy sede la asociación Évame Oroza) que con ese nombre regentaba en la Herrería La Collona, doña Esperanza para los suyos, vuelve a convertirse hoy en escenario teatral. ¡Qué mejor espacio para acoger a esta profesión de los farsantes, “gente farandulera y de mal vivir,” que el de esta plaza de tanta farsa prostibularia, tantos ayayáis fingidos, tantos gritos de placer teatralizados. Sí, sí, hoy gozaremos en ella (20 h.) no con el sexo sino con los grupos Porta Aberta y Fauna 113 y, si el primero representará O velorio, con dos hermanas en pleno funeral y su conversación post mortem, el segundo lo hará con Sopa de morcego, en el que se cuenta la historia de una pareja de mujeres en crisis que hallan en la realidad virtual un revulsivo para su relación. Hace solo un puñado de años aún resistía en esa plaza uno de los últimos lupanares.

Y lo poco que nos queda de fiesta

Y se van agotando los cartuchos de esta explosión festiva y agosteña que estamos viviendo en Vigo y su comarca. Nos queda este mes, a los amantes de las buenas vistas, el Solpor Monteferro, este viernes con Visions of Johanana Band, Two Many Villains y Blue Monk, y el sábado con Saguar, Family Folks y Tonichi y Pacheco, en el mirador de Nigrán. Nos queda el sábado en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo al rapero Duki que trae la Xunta, el Septeto Santiaguero el domingo en Mos y el martes, 29, para los más finos, el concierto de música clásica de la mano del ensemble As Donas, parte del Festival Sinsal que se traslada de la isla de San Simón al monasterio de Oia. En septiembre, ya hablaremos.