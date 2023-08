Ya, ya, sí, mucha cogna y más discutir, pero al final es Anacleto el que suele acertar. No siempre, porque entonces sería Kalikatres, pero bastante. El caso es que el agente secreto, donde pone el ojo pone la bala, y cuando falla, lo hace por milímetros. Por ejemplo: dice que es un cuento de las mil y una noches eso que se narra en algunos círculos del lobby gallego de Madrid. Está algo desanimado, pero, aun así, especula sobre los motivos reales de patada en el culo al PSdeG. Ojo...

A ver: fue un puntapié estatutario, pero de los que dejan marca en la rabadilla. Pero hay que echarle mucha imaginación para difundir, aunque sea a media voz, eso de que Bolaños temía que el lío interno en el socialismo gallego pudiese derivar en una guerra. Sí, ante las primarias y el apoyo oficial a algún candidato, quizá acabase con dos o tres abstenciones psoeciatas en la investidura. Porque no todos sus diputados de aquí son de corazón petrusiano. Así que firmes. ¡Ar...!

Ya, sí, no suena en absoluto a cantar de gesta, sino más bien a novela de ciencia ficción, pero es divertido de contar y seguramente de leer, aunque algunos bramen en arameo. Y, de ese modo, los aprendices de juglar no se desaniman, aunque tienen una manera de cantar tirando a rebuzno. Aparte, claro, de que ya se está terminando agosto y queda un hueco hasta que O Noso Ex inaugure en Soutomaior el “curso político”. Más vale tarde que nunca, dice el refranero. ¿No...?

Le soplan a avecilla que habrá allí quien se proponga recibir al ganador de las elecciones al grito de “presidente, presidente”, pero hay quien lo desaconseja. Los albertinos más fervientes, en todo caso, van a tomar nota discretamente –es marca de la casa– de quienes asistan para así deducir los ausentes y preguntar luego sobre seguro los motivos. Porque tienen clara una cosa: “Alberto, querido, el partido está contigo”. Salvo excepciones. Pocas. ¿Capisci...?