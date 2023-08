Desde su casa, sobre la playa canguesa de Menduíña, goza la mirada tanto con la virginal playa de Area Brava como la de Punta Couso, frente a Ons. El cirujano estético de gusto delicado Pedro Arquero (3º izda. sentado) y la periodista del alto gourmet Carmen Domínguez (3º dcha. de pie), vigueses de pro con residencia en Madrid, llevaron allí a una veintena de artistas plásticos y periodistas amigos para gozar de vinhos&petiscos pero, sobre todo, del encuentro ante una magnífica puesta de sol sobre la ría. Ahí tenéis a anfitriones e invitados, mirando encantados para onde sopra o vento, peito afora, sonrisa enhiesta.

¿Quién no ha bailado con Mohamed, al ritmo de 33 años de sesiones DJ?

Como DJ, David Guetta se inició en la década de 1980, la misma en que nuestro Mohamed comenzó en Vigo a seleccionar y mezclar música para diferentes tipos de audiencias, aquellos años de la movida. Me encontré con Mohamed el pasado sábado, cuando se iba hacia el Club de Golf de A Toxa para trabajar ante unas 500 personas, aforo completo y organización perfecta. ¿Quién no conoce en Vigo e incluso en Galicia a ese tipo sociable, educado, amigable que es Mohamed? A Guetta le conocen en todo el mundo, vale, pero Mohamed, no son pocas las veces que ha sido convocado para eventos desde Marrakech, Londres, Oporto, Portofino en Italia... y entre nosotros aún más por quienes le han contratado para eventos institucionales o privados, desde torneos hípicos a bodas o cumpleaños. Nacido en Nador, llegó a Vigo en 1982 para convertirse por una beca en Jefe de Máquinas en la Escuela Náutica, lo que le llevó a vivir en Cádiz , Las Palmas o sobre las aguas, pero yo le conocí en 1988, cuando se asentó en Vigo y comenzó respaldado por Luis Sangiao en Vanitas Vanitatis de Nigrán, El Zoo de Sanxenxo, Pachá en Santiago de Compostela.... Difícil encontrar en Galicia a un DJ con tanta experiencia y a alguien que no haya bailado al ritmo de sus exclusivas sesiones. Y ahí sigue Djmohamed.com.

A los dos años de la muerte de Telmo pasados diez de la de Karina Falagan

Hoy se cumplen 100 años de la constitución del Celta, ayer se cumplieron dos de la muerte de Telmo Domínguez, que era un celtista de pro, y en mayo diez de la de Karina Falagan. Cómo pasa el tiempo, me decía hablando sobre Telmo el que fue su abogado en difícil tarea, José Manuel Nieto, y ambos especulamos, de existir cielo e infierno, si no estaría en el Purgatorio expiando sus debilidades, pero protegido por la Virgen de la Franqueira, de la que era fiel devoto y visitante. Telmo y Karina pasaron en vida por la censura social de quienes abominaban de sus actividades en el mundo del alterne, pero quienes les conocimos bien sabemos que todo tiene su cara B y yo me quedé con la asignatura pendiente de hacerles sus memorias (que los dos me propusieron) porque ya nunca se repetirán en la historia de Vigo tales personajes.

Más cosas de juego de los tontos

Hubo una década en que en el local prostibulario de Telmo’s se jugaban por el día fuertes partidas de póker, coincidiendo con grandes ganancias que los negocios de la mar estaban trayendo a Vigo. Nada que ver con esas de dominó llamadas “juego de los tontos” de las que ya hablamos y reunían en Canido desde los años 30 a conocidos apellidos de nuestra ciudad. Me decía el otro día Manuel Canella “Moli” que esta la había vivido de cerca durante muchos años, porque su padre salía escopetado de casa sin tomar el postre para coger sitio en la partida. Al acabar el verano y cuando los madrileños se había ido (Chirri, los Echenique, los Mancisidor, Braulio Echegaray, los Beamontes, etc.), las partidas se seguían haciendo a diario sin faltar día. Tengo una foto que no publico por su mala calidad en la que se ven en tal partida a Carlos Martínez de la Escalera, Marcelo Briz, José Valverde, Fernando Martínez de la Escalera Canella, Polo Canella, Manolo Monsonís, Rafael García y Óscar Cuiñas. Había partida todo el invierno.