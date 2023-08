Lo dicho: que se acabaron las vacaciones y están todos en situación de prevengan. Hasta el BNG, donde la disciplina se toma en serio, no se discute y todo quisque conoce los riesgos de abrir la boca a destiempo. Uno de sus antiguos referentes, ahora en el exilio intelectual, amigo de avecilla, le explicó algo que detecta: “ahí dentro no hay discrepancias que trasciendan, la gran mayoría está con Ana”, y después se calla y duda sobre si continuar o no. Se anima, y sí...

Decide manejar el adversativo para comentar. “Pero la mayoría del Bloque actual mira con cierto recelo a su diputado. Y no porque no cumpla con sus deberes o rompa la línea ideológica de la organización, sino porque la sigue con excesiva –para algunos– entusiasmo”. Cierto que es uno de los referentes de la UPG, y que probablemente no discrepa en lo básico con lady Ana, pero está claro que el tono de la lideresa, en Galicia, es distinto al del diputado en Madrid. ¿No? El amigo del pájaro insiste en que si se quiere optar a la Presidencia de la Xunta, “algo difícil ya de por sí dado que la estructura del PPdeG es mucho más fuerte que cualquier otra del resto de España, tiene que abrirse”. O sea, que el interlocutor coincide con el profesor Beiras de antes de su salida del Bloque, y con el discurso de Quintana en Rianxo, cuando era vicepresidente de la Xunta. Por eso precisamente ya no cuentan con él. Todavía no está maldito, pero casi... Por cierto que, citado el PPdeG y su fuerza estructural, Anacleto manda un aviso. Dice que el sector crítico –que sigue vivo, aunque callado por ahora–, del suroeste puede plantear batalla cuando llegue la hora de las listas gallegas. En Vigo de forma especial, porque creen que con la pérdida de influencia del tío Abel en la provincia tras la derrota diputacional, “es el momento para la unidad”. Pero si no hay diálogo, habrá follón”. ¿Capisci?