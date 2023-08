Ya pasaron días de las fiestas de San Lorenzo, pero guardamos de ellas esta entrañable foto en la casa de Coruxo de Guillermo Prado, donde reunió a un puñado de amigos para celebrarlas. Podemos asegurar que degustaron unas deliciosas sardinas y empanadas, regadas por unos excelentes vinos de albariño y condado, acompañados de la música de gaiteros y del músico, trompeta, teclista y cantante Chiné. Miradlos, qué hermosos ellos.

Contra las colillas: dos tudenses inventan y producen la “cabicheira”

Viva la Roja que iluminó nuestro día, sí; viva David Guetta que lo hizo por la noche, claro, pero ¿cuántas colillas habrán quedado en el suelo tras su megaelectrónico concierto? ¿Cuántas escondidas entre las arenas en las horas de playa que antes o después disfrutaron muchos de los asistentes? He ahí un problema de nuestra vida cotidiana en el que, durante la pandemia, pensaron los tudenses Sonia González Serodio y José Manuel Presa, y ahí el desvelo ecológico por el que nació la “cabicheira”, un invento suyo ya patentado, fabricado en 3D y comercializado pero en espera de alguna financiación para producirlo mucho más barato, en inyección de molde. Un pequeño depósito inodoro, innovador y reutilizable que puede llevarse hasta en el bolsillo o colgado (6 cm) con un orificio para meter colillas que al girar se cierra y las prensa, el primer paso de una cadena de reciclaje necesaria para afrontar los daños “colilleros”, los de mayor envergadura tóxica según la OMS. Sonia y José Manuel (Sgserodio@gmail.com), que quizás pronto vivan en Vigo, pensaron: si se hace con el aceite, botellas, bolsas... ¿por qué no con las colillas? Ya hay cientos de cabicheiras por ahí pero sus inventores esperan una financiación que permita fabricar a mayor escala y radicalmente más barato. Ellos han demostrado su eficacia.

Caíno y Padín cantan con alados pinceles rincones de su amada Baiona

¿Hay alguien más de Baiona que Claudio Vasconcelos Cabral, o sea Caíno? Yo recuerdo la presentación de su primer libro, As portas ausentes, y de su segundo, Os ollos no tempo, y en ambos está la Baiona de su alma. Caíno no es literato sino pintor de toda la vida, artista intrínsecamente unido a la vida de su pueblo, y estos días expone con Carlos Padín en el Liceo Marítimo una treintena de cuadros, Dos miradas al arte, con sus más recientes trabajos y estilos diferentes. Rostros, romerías, gaiteros en Caíno, paisajes, rincones y personajes en Padín, que es vigués con 41 años de residencia en Baiona al que yo le recuerdo en 2022 su expo Rincones de Baiona.

Agosto tripolar, tres fotógrafos en un bajo de Moaña, nido de artistas

¡Pardiez, Nel, cómo te lo montas! A Nel lo conozco como cámara pero es un tipo peculiar que pinta tan bien como juega al tenis. Moaña es un nido de creadores y Nel D. Pinheiro no solo es uno de ellos sino que ha convertido en una sala alternativa, Vivir nunha curva, un laboratorio de arte, aquel bajo que heredó de su padre y fue taller de serigrafía que hizo hasta camisetas del Celta. Hace unos meses pudimos ver allí una expo colectiva (Lito Portela, Diego Seixo, Toni Casaus, Xulio Lago, Agustín Bastón o el propio Nel D. Pinheiro y otros) y estos días tenéis (miércoles a viernes de 8 a 10) Agosto tripolar, con Miguel Núñez, Olga García y el neerlandés John van Schilt. Miguel conoce de sobra el reporterismo, la fotografía de prensa, pero es un poeta de la cámara, capaz de captar con la velocidad del rayo los más inesperados instantes; el neerlandés John nos ofrece fotografías de un paseo por Meira, donde vive, y Olga García encuentra la raíz de su obra en la naturaleza. Ahí los tenéis, en el 63 de Porta do Sil, barrio de Meira.