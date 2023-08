La reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazando el recurso de una organización ecologista contra la instalación de un parque eólico terrestre cerca de Barro (Pontevedra) demuestra, entre otras cosas, la urgente necesidad de encontrar una vía de entendimiento, diferente y al margen de los pleitos, entre quienes dicen defender el medio ambiente y los que se proponen desarrollar nuevas tecnologías y/o explotar recursos naturales. No debiera ser una reflexión inútil, porque lo que ocurre ahora mismo retrasa el logro al completo de los intereses energéticos de Galicia y a la vez mantener las características naturales y paisajísticas de este antiguo Reino.

Ambos objetivos no sólo son compatibles, sino positivos para garantizar el presente y el futuro del país. Ítem más, no pocos consideran que están obligados a llegar a acuerdos en los que se asienten otros, más que probables si se consiguen estos, en los tiempos venideros. Desde luego, la opinión que precede parte de la plena conciencia de la dificultad de conseguir cuanto se reclama, por más que en apariencia sea sencillo. Y es complejo no tanto por las causas de la discordia entre las posiciones respectivas cuanto por la contaminación partidista que emana de la miopía, la mediocridad y el sectarismo de buena parte de los políticos que ahora mismo recorren los pasillos de las Cortes.

(Y es que son incapaces de entender –y de aplicar– que conceptos como progreso y conservación, así como sus derivados, resultan complementarios y no opuestos. Sólo una incurable estupidez despreciaría mantener lo bueno a costa de supuestos avances futuros o conservar lo inservible frenando con eso las oportunidades de mejora. Pero hay aquí demasiados afectados por aquel mal como para hacerse ilusiones. Y el panorama que para la auténtica mayoría social y no esa que se han inventado los gurús que valoran su oficio en función del beneficio –personal, nunca colectivo– ocultan con esmero no puede ser más inquietante).

Es por eso por lo que se reclama de un gobierno serio, por ejemplo la propia Xunta, que intervenga algo más que por vía judicial en los conflictos, y haga de la didáctica una auténtica virtud política. Que ha de pasar por la información, generalizada y al detalle si fuere menester, acerca de qué es cada cosa, dónde están las respectivas posturas y, sobre todo, plantee fórmulas de concordia para que el país, realmente, avance sin perder sus valores actuales. Es la mejor receta –expuesta sin la osada pretensión de decirle a quien gobierna lo que ha de hacer– para llevar adelante la tarea, por ejemplo, en ese mundo político-administrativo, oscuro para muchos en este Reino.

En suma, se requiere transparencia. En la preparación, en la adjudicación y en la gestión. Galicia tiene la posibilidad de reducir sustancialmente su dependencia energética gracias a su capacidad para las renovables eólicas, tanto en la tierra como en el mar. Ocurre que la explotación de ese recurso natural atrae a empresas de enorme potencial, que buscan, de forma legítima, un beneficio cuanto mayor, mejor. El conflicto suele surgir cuando la búsqueda de ese beneficio suscita dudas. Para disiparlas están la Administración y sus garantías, es cierto, pero no siempre es bastante: a veces es necesaria la didáctica, la información detallada y no las meras notas oficiales, para explicar cómo se hace para evitar el daño a la pesca, al paisaje o al territorio. Y de eso hay poco para que la convivencia de intereses no se haga desde el conflicto. Lo saben los gobiernos: ahora la Xunta tiene oportunidad magnífica para demostrar a los demás cómo se hace.