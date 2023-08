O 17 de agosto de 1936 caeu fusilado na Caeira, Poio, o dirixente do Partido Galeguista (PG) Alexandro Bóveda por sentencia dun consello de guerra integrado por militares sublevados. Nas catro provincias galegas desatouse a violencia antirrepublicana, contándose por milleiros os asasinados mediante procedemento e os que o foron sen formación de causa. O “terror branco”abateuse sobre Galicia. As vítimas foron seleccionadas entre os membros dos partidos integrados no Frente Popular (FP).

A Irmandade Galega (IG) de Bos Aires, adaptación para a circunstancia do PG e dirixida por Castelao proclamou o 17 de agosto como Día dos Mártires Galegos (hoxe úsase moito Día da Galicia Mártir). Temos noticias do Día dos Mártires desde o ano 1942. No correspondente número d’A Nosa Terra (ANT) considéranse incluídos na conmemoración todas as vítimas dos partidos republicanos integrados no FP. Dúas formacións xoves e en alza confluían con naturalidade nos traballos frentepopulistas. Imaxes gráficas desta tendencia serían as que Alexandro Bóveda (PG) marcha en campaña do Estatuto do ganchete de Benigno Álvarez (PCE) e mais a do dúo formado por Castelao (PG) e Lois Soto (PCE) na viaxe propagandística polos Estados Unidos de 1938.

"Unha teima actual do PP que revela a súa estirpe, é a de negarse a oficializar esta conmemoración"

En 1942 escolleuse Bóveda como primeira referencia por ser prototipo do republicano crente na necesidade do Estatuto de Autonomía de 1936. ANT, no mesmo ano, publica textos de varios representantes do FP rexamente autonomistas coma Bóveda e asasinados coma el: Martínez Garrido e Xaime Quintanilla (PSOE), Roberto Blanco Torres (IR) e outros. Xa en agosto de 1945, ANT, ao convocar o Día dos Mártires, publica unha lista de setenta e dous asasinados de relevancia autonomista pertencentes a distintos partidos, integrantes todos do FP. A orixe do Día dos Mártires ou da Galicia Mártir, foi, pois, frentepopulista e antifeixista. Así o concibiron Castelao, a IG e o Consello de Galiza.

Unha teima actual do PP que revela a súa estirpe, é a de negarse a oficializar esta conmemoración e a desenvolver un programa de memoria galega e popular que abranga todas as vítimas do feixismo en Galicia, de Bóveda a Reboiras e a Baena. Mentres permanece a Cruz franquista do Castro de Vigo, Cuelgamuros vaise desmontando: eis unha diferenza. Seguiremos tratando deste tema.