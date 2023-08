Atentos: hoy se acaban las vacaciones para la gente de la política que no estaba movilizada por la cosa parlamentaria. Sí, es cierto que no todos han de presentarse en sus cuarteles, pero en las sedes del rojerío, por ejemplo, hay colas de voluntarios para ocupar los puestos que sobren tras el primer y el segundo repartos. Ya, ya, avecilla, que conoce a unos cuantos, oyó que “chollos no quedarán, pero siempre es mejor que currar en el andamio”. Metáfora, claro...

La clave estará, dicen los que saben de estas cosas de la subpolítica, en enchufes, amistades, familias A y B, etcétera, todos ellos englobados en una categoría antigua, pero que Yolandinha quiere oficializar como “personal de confianza”. Son distintos de los asesores, que son fijos discontinuos, pero en definitiva tienen el biberón público ahora con más vitaminas debido a los diferentes “laboratorios de los que proceden, si bien bastantes son, por ahora, sólo aficionados. Uf. Mientras, en el otro lado, ya preparan el cortejo para recibir, el domingo que viene, a O Noso Ex. Parten, los que se encargan, de un error al califican el acto de Soutomaior –ya libre de tojos y silvas– como “apertura del curso”, al estilo tradicional. Pero esta vez comenzó ya hace más de un mes, y aunque el PPresidente aprobó con sobresaliente, no le llegó para el cum laude. Será, dicen en la corte jacobea, la próxima vez, ahora que aprendió cómo tratar a la jauría. ¿Capisci...? Entretanto, en este lado del Padornelo, hay una agitación moderada de cara a las próximas –sin fecha, más o menos– elecciones autonómicas. Le cuentan al pájaro, que está tocado del ala, que atendiendo al refrán de que “al que madruga, el PPartido le ayuda”, procuran que se les vea por las sedes antes de que se empiecen a perfilar las listas, porque luego puede ser demasiado tarde. Y ser diputado en Compostela no está mal: unos cinco mil al mes, o así, y uso gratis de la AP-9. Y sin necesidad de postrarse ante Petrus. ¿Eh...?