Cuando las redes sociales se convierten en censores

El popular programa “Ask the inspector” (‘Preguntad al inspector’) y otros que tenía en YouTube el exmarine y exinspector de armamento de Naciones Unidas Scott Ritter han sido finalmente censurados por esa red social. Ritter llevaba tiempo pronosticando la derrota definitiva de Ucrania frente a Rusia además de criticar la ampliación de la OTAN y justificar la decisión del Kremlin de invadir el país vecino, a cuyo presidente, Volodímir Zelenski, considera solo un simple peón de EE UU.

Es cierto que Ritter ha defendido siempre las posiciones del Kremlin y acusado a Washington de lanzar una “guerra por procuración” contra Rusia sin importarle cuántos acaben en esa trituradora de carne que es la guerra de Ucrania porque no hay norteamericanos entre las víctimas. La gota que, sin embargo, debió de colmar el vaso fue el demoledor perfil en dos capítulos que hizo Ritter de Volodímir Zelenski y en el que entrevistaba a algunos de sus excolaboradores, muy críticos con la fortuna personal y los apoyos oligárquicos del joven presidente.

Ese perfil, que contradecía tantos retratos hagiográficos del popular cómico transformado en político, desapareció uno o dos días después de emitirse de la red social con la siguiente explicación: “Este vídeo se ha retirado porque infringía los términos del servicio de YouTube”.

Scott Ritter es autor de varios libros, de los que el último, titulado “El desarme en tiempos de la perestroika” ha sido traducido al ruso. Él mismo lo presentó en un reciente viaje a Rusia, donde abogó por un mayor entendimiento entre aquel pueblo y el norteamericano, pese a lo cual Youtube le acusó de propagar el “discurso del odio” (‘hate speech’).

Hay por cierto un significativo vídeo en internet de 1998 en el que se escucha a un enérgico Joe Biden, entonces solo senador e insistente partidario de la guerra de Irak contra Sadam Husein, amonestar burlonamente a Ritter por defender posiciones contrarias a la invasión del país árabe.

Según Biden, ese tipo de decisiones estaba “por encima del nivel salarial” (sic) de un simple inspector de armamento y solo correspondía a gente que, a diferencia de Ritter, tenía derecho a viajar en “limousines”.

El exmarine Ritter se considera con todo un patriota y en un reciente mitin pacifista en Nueva York defendió a los pilotos que lanzaron las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki con el más que discutible argumento de que eran solo “ejecutores” de las órdenes de su Gobierno. También los soldados nazis defendían órdenes.

Y aunque sus simpatías por la Rusia de Putin son más que evidentes, en el fondo defiende posiciones críticas con la guerra similares a las del coronel Douglas Macgregor, el profesor de la Universidad de Chicago John Mearsheimer o el conocido economista Jeffrey Sachs, a los que, sin embargo, al menos de momento no se ha vetado en internet.

Se puede estar o no de acuerdo con Ritter, y uno no comparte en absoluto su entusiasmo con Putin, pero la pregunta que hay que hacer es si es aceptable que una red social se convierta en censor y no sea un tribunal quien determine si lo que alguien dice en internet viola o no la legislación vigente.

Pero no está solo el caso de Scott Ritter. También le pasó al veterano periodista de investigación Seymour Hersh cuando publicó en internet un reportaje en el que atribuía directamente a EE UU y Noruega la voladura de los gasoductos rusogermanos del Báltico y que no solo ignoraron los grandes medios como ‘The New York Times’, sino que caprichosamente censuró también Facebook.