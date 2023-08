Y debe hacerlo porque es uno de los países más afectados en los escenarios que se divisan. Nos lo han dicho los científicos que dibujan los escenarios para el impacto físico; y ahora nos lo dicen los economistas. Un reciente trabajo de Galiardi, Arévalo y Pamies (“The fiscal impact of extreme weather and climate events: Evidence for EU countries”) sitúa a España a la cabeza de todos los países de la Unión Europea en el choque negativo de los eventos climáticos extremos sobre las finanzas públicas. La proyección de un calentamiento global de 1.5 grados hasta mediados de siglo podrían suponer casi cinco puntos más de deuda pública ya en 2032. Y la cantidad iría aumentando en las décadas siguientes si el proceso de calentamiento no se detiene en seco. Estamos hablando de decenas de miles de millones por la caída en los ingresos derivada de los eventos (cosechas arruinadas, factorías inundadas…) y de compensaciones de todo tipo. Al sufrimiento físico y emocional de miles de personas habrá que añadirle el coste económico del proceso, que nos restará recursos para sanidad, educación o I+D+i.

Por su nivel de desarrollo económico y por su vulnerabilidad, España debería ser líder mundial contra el calentamiento global, uno de los primeros países en llegar al objetivo de emisiones netas nulas, campeón batallador en todos los foros en los que participe. La lucha contra el cambio climático debe ser un eje político prioritario en los próximos años. Por eso es muy negativo que haya partidos que arrojan dudas sobre esta realidad, que se empeñan en quitarle importancia y que comulgan con negacionistas de otros países. Estamos en una carrera contrarreloj a la que no podemos invitar a boicoteadores.