Deducibilidad de la retribución de los administradores. ¿Habéis terminado ya?

Cuando Ende escribió La historia interminable posiblemente aspiraba a que el lector reflexionara sobre la necesidad de luchar hasta el final por las cosas importantes. En este artículo me gustaría, si me lo permiten, mencionar esta obra para contarles el “aparente” final de un relato –más propio de una novela de terror– en el que la Agencia Tributaria lleva más de 15 años negando, en determinados supuestos, la deducibilidad de los gastos derivados de la retribución de los administradores en el Impuesto sobre Sociedades (IS) y en el que, después de la no desdeñable estoicidad del contribuyente, el Tribunal Supremo ha decidido zanjar con una sentencia icónica.

Todo empezó allá por la España de la crisis inmobiliaria, cuando el Alto Tribunal aplicó la ya famosísima “doctrina del vínculo” en el caso Mahou (STS 13/11/08), y estableció, en esencia, que la relación mercantil prevalecía sobre la laboral en aquellos casos de administradores que ejercen funciones ejecutivas o de alta dirección en una empresa. Y que, por lo tanto, cualquier retribución de un administrador que no estuviera recogida en estatutos de la sociedad tendría la consideración de liberalidad a los efectos del IS, y por tanto, el gasto no sería deducible. Después de varias idas y venidas, tanto normativas como jurisprudenciales, la Administración siempre encontraba cualquier fisura que le permitiera seguir con su posición estrictamente formalista con la única pretensión de regularizar casos en los que, sin cumplir al milímetro todos los requisitos formales, era más que notorio el papel del administrador en la día a día de la compañía. Pues bien, finalmente parece que el Tribunal Supremo -una vez más- ha decidido limitar el Síndrome de Hybris del que padece la Agencia Tributaria y establece en su sentencia de 27 de junio de 2023, en síntesis, que las retribuciones percibidas por los administradores de una compañía que consten acreditadas, contabilizadas y previstas en los estatutos, no pueden entenderse como una liberalidad por el simple hecho de la existencia de una relación mercantil, o porque dichas retribuciones no hubieran sido aprobadas formalmente por la junta general; siempre y cuando en los estatutos de la compañía se determine el modo de cálculo de tales retribuciones. Si bien lo anterior se traduce en un pronunciamiento de enorme magnitud, parece que el Alto Tribunal no se conforma con este criterio, y se pronunciará también próximamente sobre la deducibilidad de estas retribuciones inclusive en casos en los que no consten reflejadas en los estatutos de la compañía (Auto TS de 10/05/23). En definitiva, tal y como el escritor alemán pretendía trasladar, parece que, en esta ocasión, la lucha por la justicia y el Poder que a ella guarda, han permitido -aparentemente- comenzar con el final de una historia que cada día parecía enmarañarse más en contra de la lógica y la racionalidad tributaria. *Manager de PwC Tax & Legal en Galicia