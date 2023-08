Con puntualidad británica, cada final de julio –en marzo esperemos en 2024–, el Consello de Contas publica en su página web y remite al Parlamento de Galicia el “Informe de la cuenta general de las entidades locales de Galicia”. En poco más de 150 páginas se efectúa un diagnóstico de situación en torno al censo local de Galicia –437 entidades, 360 entidades principales, de las que dependen 15 organismos autónomos, 14 consorcios, 25 sociedades mercantiles y 23 fundaciones– y su solvencia financiera a corto y largo plazo. Lo trascendental de este informe recurrente es la responsabilidad y transparencia que comporta el hecho de que el 100% de los Ayuntamientos y Diputaciones de Galicia rindan su cuenta o el 90% de las entidades locales menores. Por dar alguna cifra comparativa, en Andalucía o Castilla-La Mancha este porcentaje de rendición global es del 54,6% y 55,94% respectivamente, o en el sector público de la Comunidad Autónoma, 22 entidades no rinden cuentas –20%, incluyendo la Agencia Gallega de Servicios Sociales–.

Además de censo y solvencia financiera, se habla de gastos y su envés: los ingresos y la financiación local. Como novedad este año, se parte, como en el Talmud, de una pregunta: el destino del gasto público local en Galicia. De este modo, se constata cómo los programas de gasto que más recursos concentran, por ejemplo, en los 201 municipios de menos de 5.000 habitantes son los de acción social y asistencia a personas dependientes. Y un paso más allá, se efectúa una liquidación por competencias de la Administración local de Galicia, concluyendo que los Ayuntamientos de Galicia dedican, especialmente los de menos de 10.000 habitantes, más recursos a los gastos obligatorios: alumbrado público –2,45 euros más que la media estatal– , o por ejemplo, abastecimiento de agua potable y alcantarillado –11,55 euros más que la media estatal por habitante para estos dos últimos–, y menos a las competencias propias, clave para el fomento de la actividad económica y la innovación. Con el elefante en la habitación de ese 14% que ni son gasto obligatorio, ni competencias propias.

La dispersión seguro que juega un papel, y las dificultades de obtener economías de escala y densidad en la provisión de servicios, pero el envés de la financiación local es otra variable clave. Que las entidades locales no tengan capacidad de decidir sobre el destino de los fondos que reciben, la dependencia de las subvenciones –del 45,54% en los Ayuntamientos de menor tamaño– no parece una variable neutra. Por ejemplo, si se analiza la necesidad de reforzamiento de las estructuras de gestión local: 7 de cada 10 órganos de intervención local consideran insuficiente su dotación de medios. Y esto no se revierte con subvenciones que acaban consolidando gasto sin financiación, sino reforzando la capacidad institucional y dejando de ser el quinto sector local que menos destina a personal del Estado. En suma, evidencias para un debate imprescindible, la reforma del sistema de financiación local, que no puede dejarse a la suerte de otras reformas. Ya lo advertía Maquiavelo, no se puede depender solo de la fortuna.

* Conselleiro do Consello de Contas de Galicia