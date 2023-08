Los promotores del vigués teatro Ensalle, que hoy celebran su 20 aniversario, sea Pedro Fresneda, Raquel Hernández, Artús Rei o María Costa, se estarán preguntando por qué diantres me declaré en mi sección de ayer admirado por su actividad púbica, o sea la propia de la parte inferior del vientre. Bueno, no es que dude de ella, sino que he añadido uno más a ese desfile de gazapos de la vida periodística y, donde quería decir actividad pública, se me fue una “l” y salió del bajo vientre. Hace unos días un cualificado pero joven colega vigués que ve muy lejos la ancianidad escribió de las Hermanitos de los Ancianos Desamparados pero los sustituyó por Desesperados, a lo mejor con muy buen tino pero sin acierto. Como se enteren los periodistas Jorge C. Alonso y Félix Caballero, autores de La Gazapoteca en la viguesa Ediciones Agoeiro, fichará los nuestros si publican una segunda edición.

La pluma de M. Pérez de Lis Le hablaré de estos gazapos a Manuel Pérez de Lis para que esté atento y no cometa ninguno en su próximo libro. Con Manuel, que goza de la eterna compañía de mi compa de adolescencia Edita Castro, comparto memoria de experiencias prebélicas (y preletales) muy esforzadas y nada comunes monte arriba y pueblo abajo en el período militar pero no es de eso de lo que quiero hablar sino de sus libros. Es vigués del 54 que combina su afición por deportes como el alpinismo con el placer de la literatura, y 10 años después de su primera obra (A viaxe do ser) acaba de publicar dos libros, uno en castellano de relatos (Sueños para un febrero bisiesto, en Xerais) y otro de poesía en gallego, Poemario de outrora. Ya sabéis que los Pérez de Lis son una larga y muy diversificada familia viguesa y Manuel es su francotirador literario. Kammerer: 50 en Salvaterra No pocas veces hablamos en este periódico del suizo Bruno Kammerer por su intensa vinculación con Galicia e incluso le hicimos sus Memorias porque su vida es de libro. Como sabe de vinos gallegos como el que más, el 25 aterriza en Peinador para trasladarse a Salvaterra de Miño, donde participa en el panel de cata de vinos para elegir los mejores caldos de la zona. Su primera estancia en estas Festas do Viño do Condado data de 1972, desde entonces ha participado cada ano en las mismas y vuelve ahora por 50 vez. Sabe de lo que habla y, por supuesto, de lo que bebe. Lo sé bien, que soy cofrade como él y ambos estamos citados esos días.