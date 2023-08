¿Y el “Pitanxo”...?

Metidos ya en la segunda mitad de agosto, mes en el que casi todos los que pueden se dedican a la holganza vacacional, con especial notoriedad los políticos y otros miembros de la llamada first class de la vida pública española –este año con la relativa excepción de los diputados, los que perpetraron otra maniobra de “democracia made in Spain” a la hora de elegir la Mesa del Congreso–, no parece buen momento para un par de preguntas y alguna observación. Sobre asuntos gallegos, por supuesto, lo que equivale a decir que en cuanto a las segundas nadie acusará recibo y, en lo primero, ni caso. Pero aun así vale la pena exponer su contenido, por si acaso algún “representante” de los que se estrenan rompe el hábito y aporta algún interés.

Claro que, sea buen momento estival o no, hay incógnitas a despejar. La primera de las preguntas se refiere al naufragio del pesquero “Villa de Pitanxo”, ahora que se cumple año y medio del naufragio que costó veintiuna vidas. Cierto que el Gobierno tardó catorce meses en algo tan sencillo como requerir los servicios de especialistas para bajar al pecio a fin de investigar posibles causas de la tragedia, pero al fin se hizo y lo único, por ahora, que se conoce son algunos vídeos. Teniendo en cuenta que las familias de los fallecidos lo pidieron desde el primer momento –que se averiguaran las causas del hundimiento–, algo más merecen. Del mismo modo que el señor juez instructor habrá reclamado ya datos, siquiera provisionales, de lo hallado. La segunda pregunta se refiere a la posibilidad de que el Gobierno que entre –se supone, visto lo visto, que será muy parecido al saliente, presidido por el mismo señor Sánchez– modifique o no su actitud para con los familiares, otorgándoles, como mínimo, un trato más humano que hasta ahora. Desde el último de los ministros hasta el jefe de todos ellos, incluidos los delegados del Gobierno aquí, el actual ministro Miñones y el diputado Besteiro, de breve presencia, pero suficiente para darles plantón a las familias alegando, como siempre suelen hacer los de arriba, “cuestiones de agenda”. Y como peor no se puede hacer, cualquier cambio podría resultar positivo. En cuanto a la observación, es relativamente sencilla. Se trata de llamar otra vez la atención actual sobre el futuro, material y anímico, que les espera hasta saber por qué pasó lo que pasó. Y también sería justo dedicarles la atención que no han tenido hasta ahora, aportar la empatía que malgasta este Gobierno en personas y grupos poco recomendables, y si no puede llegar a la similitud, al menos que sirva para remediar los apuros que no pocos de ellos atraviesan. Pero para ellos, para las víctimas vivas tras la tragedia de la desaparición y muerte en el mar de Terranova de sus familiares, lo más urgente, además de lo expuesto, es evitar que en su caso se repita lo sucedido con la catástrofe ferroviaria de Angrois: diez años de espera y aún no hay sentencia ni responsabilidad. Es probable que plantear esta cuestión en agosto resulte para muchos una pérdida de tiempo, pero aun así hay que recordar y reclamar, no sólo porque no hacerlo resultaría un modo de complicidad con quienes, pudiendo hacer otra cosa, han dejado que el tiempo corriese sin respetar las demandas del colectivo de familiares. Pero son justas, sea el momento que sea y merecen respuesta en un dato tan elemental como la respuesta a una última pregunta: ¿Y el “Pitanxo”? ¿Por qué pasó lo que pasó, y quién fue responsable, si lo hay, además de un mar embravecido?