La voracidad del fisco

Consumado lo que no pocos llaman chapuza parlamentaria –por más que eso indigne a los inventores del relato de la “mayoría social”–. y convertido de facto el tal Puigdemont en el árbitro –tal como temía buena parte de la sociedad– de la política española, parece momento de retornar a la realidad más cercana. O sea, la gallega, que en términos generales es más estable que el resto de las comunidades, aunque la relativa proximidad –aún sin fecha– de las elecciones autonómicas puede, y seguramente así ocurrirá, convertir a este Antiguo Reino en un reñidero parecido al de las Cortes Generales. Los síntomas de una precampaña ya iniciada a medias, apuntan en esa dirección.

Es prácticamente seguro que uno de los asuntos que se debatirán en las próximas semanas, sobre todo ante las perspectivas de retorno a la disciplina financiera en Europa y el probable aumento del precio del dinero –la Reserva Federal USA parece decidida a ello– convertirá los impuestos en protagonistas. Y en ese sentido, se refuerza la noticia que publicaba este periódico acerca del aumento de los intereses tras el triple crecimiento de la deuda pública de Galicia –es decir, de todos los que habitan el Reino– que habrán de pagar de un modo u otro como consecuencia directa de aquel incremento citado.

El dato explica lo que no hace mucho se dijo sobre la voracidad fiscal que había llegado a Facenda y que, acaso para maquillar el contexto, se fundamentaba no tanto en el aumento directo de los impuestos como en la “actualización” de los conceptos por los que se paga. Es decir, algo muy parecido al catastrazo que se vivió –y padeció– hace algún tiempo y que ha servido de modelo para esta y alguna otra comunidad. Y con las cosas de ese modo, no ha de extrañar que los/as contribuyentes que aquí aportan al colectivo se pregunten algo muy parecido a lo que llevan preguntando al Gobierno central desde hace años y, por cierto, sin obtener respuesta alguna.

Lo interesante ahora, en resumen, consiste en averiguar si las cuantiosas alzas impositivas sirven para dinamizar siquiera un poco la economía o sólo lo que algunos dan en llamar “política social”. Y que en realidad apenas sirve más que para subvencionar a medio país a costa del otro medio. Lo peor de ese panorama, visto desde una óptica personal –como siempre– es que esa política no hace avanzar al conjunto y, además, genera la tentación de aprovecharla por los gobiernos para evitar fracasos electorales o, al menos, paliarlos, como ha ocurrido el 23-J. Pero que no hace sino más desigual –o más conformista– al conjunto: unos, porque ya están satisfechos con lo que reciben y otros porque se resignan a ser los “paganos” de la fiesta.

Porque lo parece (una fiesta). La práctica totalidad de los muchos gobiernos que hay en España –y no es exageración, si se cuentan los municipales, provinciales, autonómicos y central, todos con sus correspondientes Administraciones– se comprobará que llevan distribuyendo dinero a manos llenas no sólo entre los supuestamente vulnerables, sino en dádivas de diferente signo, que convierten a la actividad económica en un instrumento casi pasivo de progreso, porque al final de esa competencia en generosidad lo que ocurre es que hay gente, y no poca, que prefiere el subsidio al trabajo. No se trata de demonizar las ayudas a quienes de verdad las necesitan, porque esa obligación de auxilio es consustancial a la democracia. Pero una cosa es esa y otra distinta la que ha seguido este gobierno –y no pocos de los anteriores– de utilizar el dinero de todos para facilitarle las cosas a los responsables de la gestión. Que nadie se alborote por el verbo “facilitar”: el río de dinero que ha regado tantas fincas” no proviene de los cielos, sino de los impuestos, a su vez crecidos por la inflación y animados por una enorme cantidad de Fondos Europeos destinados en su mayoría a reestructurar la economía y que se han visto dedicados hasta a programas de festejos y romerías de verano. Y algo peor aún: ni siquiera se pregunta cómo es posible.