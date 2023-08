El jazz, además del placer sensitivo, agudiza la capacidad de concentración, aumenta la creatividad y fortalece rasgos como el liderazgo, la innovación, la valentía, así como la capacidad de adaptación a situaciones nuevas ¡Y hasta aumenta los niveles de inmunoglobina! Os lo juro por la santa neurociencia, que así lo dice, lo que justifica aún más que vayáis, si es que cabéis, a un superconcierto aunque sea en el limitado espacio de un café culto, el Vitruvia de la Plaza de Compostela que tan bien programa el megamelómano Javier Ferreiro. Los sabios del lugar dicen que es una formación flipante. Y es que el tercer y último concierto en Vitruvia de este minifestival de agosto trae a un cuarteto de lujo hoy mismo, a las 21 horas : Xosé Miguélez (saxo tenor), Jean-Michel Pilc al piano, Carlos Barretto al contrabajo y Marcos Cavaleiro a la batería. Un jazz que no pasará de moda. ¡Qué gozada, jazzeros!

El canto de Nuria y el piano de Alejo en un espacio que te eleva al cielo

A mí Nuria Lorenzo, la mezzosoprano que dirige los coros Gli Apassionatti, me está incitando a seguirla con ánimo de seducirme en una iglesia, consciente de que en ellas es más fácil llegar al éxtasis. ¡Sí, sí, seducirme pero con su voz y el piano de Alejo Amoedo! Me ha citado, mañana, en la iglesia de San Pedro de Crecente, a las 19,20 horas. Igual que las sirenas interpretaban su canto mágico, Nuria contará con las notas de un piano para embrujarnos con zarzuelas y poemas llevados a canciones de autores como Curros Enríquez, Álvaro de las Casas, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral. ¿Quién tras oír tal voz en templo tan sagrado no estará dispuesto a estrellarse en las rocas que toquen con todos los pertrechos? Y más si, como colofón de este concierto, uno tiene a su gastronómico alcance la perdición en los bares de la zona.

¡Vaya mogollón festivo en el Ensalle, con carrusel estelar de actores!

¿Y del teatro qué,? Pues os hablo del 20 aniversario del teatro Ensalle, que celebran mañana y pasado a las 19 horas. Estos del Ensalle, sea Pedro Fresneda, Raquel Hernández, Artús Rei o María Costa, son tan admirables en lo púbico como reservados y pudorosos en lo personal, y no dejan muy claro en su convocatoria el alcance del encuentro que os proponen. ¿De qué va? ¿Un encuentro festivo entre y con un rico conglomerado de actores y compañías mientras se toman unas copas? Aún así merece la pena porque para recordar aquel 2 de Octubre de 2003 en la Calle Chile de Vigo en que abrieron sus puertas y yo fui testigo de ello, celebran el XX Aniversario de la sala con una fiesta en la que participarán algunas de las compañías, artistas, creadoras y compañeros sin los que hubieran sido imposible estos 20 años. Eva Alfonso, Diego Anido, Jaume Blai, Cristina Libertad Bolívar, Xacobo Castro, Gabriel Celester, María Costa, Begoña Crespo, Gonzalo Cunill, José Manuel Faro “Coti”, Sergi Fäustino, Borja Fernández y muchos más. O sea un encuentro maravilloso entre muchas de las figuras más importantes de la escena contemporánea. Podéis reservar entradas en su web.