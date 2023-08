“(…) non sei a quen cheguei,// nin a onde cheguei// pero tentei chegar// ao voso corazón,// dende o meu corazón,// sinxelamente.” Abella foi un poeta de verdade. Viviu xusto no epicentro, no corazón da poesía. A súa escrita, a súa vida, zumegou autenticidade por todas e cada unha das palabras, das estrofas. O seus versos rexos, fortes, vigorosos á vez que delicados, amorosos e reivindicativos forman parte de Nós, como o Pórtico da Gloria. A súa voz foi todo un estralampo melódico, harmónico de tesón e paixón. Había unha“cousiña” aínda mellor que ler a Abella, escoitalo. Moito lle gustaba cando o abaixo asinante dicía aquilo de “está demostrado polos investigadores da USC, o movemento de rotación da Terra detense cando recita o noso egrexio poeta”.

Velaí a forza da súa palabra. A palabra do poeta a sobrevoar mainiño por entre as nubes do ceo do seu Monforte natal, da Auria dos seus poemas e artigos aurorais, da emisión “Sempre en Galiza” en Caracas, de Pontedeume, Rociana del Condado, da Universidade Popular de Ortigueira, do colexio de Roxos, dos Tilos, da Estrada, de Compostela… A palabra do mestre, todo un deleite para os sentidos. Ética e estética ao servizo de Galicia. “(...) E ter a miña vida// á túa consagrada,// amor dos meus amores,// miña sacra nación.” Abella foi único. Como ten dito Xesús Alonso Montero, “Non hai en Galicia hoxe un poeta celebratorio da magnitude e diversidade de Fernández Abella, quizais non o houbonunca”.Posúe unha obra profunda, telúrica, cheíña de amor, que abrolla dende os mesmos piares da Terra. “Tras da vellez, agárdanos a morte,//e un terror infinito nos asola,// que combatemos coa esperanza forte// que o amor será quen salve, e nos consola// coidar que nel teremos vida e norte,// que non é unha esperanza va e tola.//” Alá arriba, no Ceo, o sol do verán reloce infindo, brillante, alumeando todos os recunchos da estrada da Vida. É a homenaxe póstuma que a nosa Terra lle tributa ao noso amigo, Xoán Xosé Fernández Abella. Un home bo e xeneroso. O pan da poesía. Descanse en paz.