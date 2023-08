Al recordado escultor Oliveira, artista inolvidable, le encantaban los caballos, pero no menos que a Cristóbal Hara, Premio Nacional de Fotografía 2022, que aún siendo madrileño lleva 30 años fotografiando caballos en Galicia. Este mismo julio se le pudo ver en A rapa das bestas de Sabucedo y su saber sobre nuestros caballos de raza gallega podría competir en la teoría con el de Modesto Domínguez, presidente de la asociación de ganaderos de A Serra da Groba; con el de Xilberte Manso, del Instituto de Estudos Miñoranos; el de Lois Vilar o el de la Plataforma Turonio, que defienden a capa y espada su supervivencia. Hace unos cuantos días visité otra vez con amiguetes este hermoso enclave que se arrima todo lo que puede al Atlántico, desde cabo Silleiro hasta la punta de Santa Tegra, hablé con Javier Álvarez Blázquez y tanteé el significado de las denuncias presentadas por la asociación que defiende a estos caballos para que no se pongan en nuestros montes los parques eólicos proyectados, ya con dos victorias judiciales y pendientes otros cuatro contenciosos. Pero es que también dejó grabada esa alarma el fotógrafo Hara en su última estancia en los montes de Sabucedo. “Hay muchos países en Europa que envidian nuestros caballos gallegos –dice– e intentan repoblar con ellos. Sin embargo, aunque parezca increíble, quieren hacer cuatro parques eólicos justo donde están los caballos. Locura absoluta con responsables políticos”.

Entre la poesía a Oroza y del Condado y la cerveza de Nigrán

Felices están mis caros amigos de la asociación Évame Oroza por la respuesta habida en su premio de poesía. ¡Se han recibido casi mil propuestas en castellano y 100 en gallego! Dicen que el presi Xavier Romero anda por ahí saltando de alegría repitiendo sin cesar “Oh Eva Évame, Eva Évame si me transito”, igual que la popular Marta Fernández Tapias, que con la Xunta ha respaldado tal premio. Ojalá tuvieran tal éxito porque se lo merecen los del Festival de Poesía del Condado, que ya están preparando para primeros de septiembre su 35 edición en Salvaterra do Miño, de cuyos vinos do Condado de Tea me honro en ser pregonero y cofrade. Bueno, mientras espero, iré a Nigrán algún día entre hoy y el 20 para cervecear en la Val Miñor Fest, en el que se dan cita las principales marcas de cerveza artesana: ¡ 100 tipos de bebidas de 12 marcas de España y con especial atención a las gallegas!