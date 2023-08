O noso titular semella acaído para comentar e reflexionar sobre da situación de incerteza política que nos depararon as últimas eleccións xerais. Pero non é a nosa intención cansar ao lector con tema tan actual como frecuentado por asisados analistas profesionais. A nosa proposta de hoxe quere incidir sobre o signo ortográfico da interrogación, unha humilde suxestión moi pouco frecuente, que, polo demais, non renuncia á relevancia que teñen as cousas consideradas inútiles, tal como defendía o recentemente falecido Nuccio Ordine.

Todos os idiomas, excepto o castelán, empregan un único signo, colocado ao final (?), para marcar o carácter interrogativo e expresivo (!) dunha frase, cláusula ou oración. O signo de interrogación inicial non apareceu ata mediados do século XVIII e soamente para as denominadas “frases largas”. A falta de precisión científica para diferenciar “frase larga” e “frase corta” provocou que a partir de 1870 a Real Academia Española optase definitivamente polos signos de interrogación (¿?) e admiración (¡!) duplos. Estabamos en plena transición e dicía a respecto desta singularidade un meu amigo lingüista que a causa de que o castelán fose o único idioma con dobre signo era para enfatizar a pregunta sobre o paradoiro de tanta xente desaparecida e asasinada irracionalmente durante a nosa historia recente. O momento era propicio pola irracionalidade da denominada Matanza de Atocha de 1977, que acababa de ocorrer nese momento.

Anos máis tarde atopeime cun argumento dramático que, sen dúbida, reforza o do amigo malia que non siga o seu ton irónico. Cando estaba tomando contacto co epistolario de Rafael Dieste e Carmen Muñoz con miras á súa publicación, por volta de 1989, comprobei deseguida que nas cartas escritas polos exiliados entre 1939 e 1946 abondaban a interrogacións e as admiracións. Son a proba máis expresiva do espanto e asombro que lles tocou vivir.

Este primeiro bloque de correspondencia, inmediato ó remate da guerra, podemos consideralo de urxencia, son as típicas cartas “de noticia”, salvo algunha rara excepción, marcadas pola desolación e pola incertidumbre do futuro. Son, en consonancia co momento dramático que lles toca vivir, cartas escritas en papeis moi diversos, a lapis na maioría dos casos, e con marcado acento de súplica case sempre. E cheas de interrogacións!

En realidade as dificultades e temores do exilio empezaron xa antes do remate da guerra. E non todos os temores eran de orde material, senón que se amosaban outros máis penosos e difíciles de superar. E así nolo expresa Carmen Muñoz nunha carta de 1939 ao seu cuñado Enrique Dieste:

“Se habla mucho en las esferas internacionales de armisticios, paces, mediaciones y treguas. No se sabe lo que desear. Es un dolor que continúe la guerra, pero hay que terminarla bien terminada. Y el final también causa espanto. Ante lo único que me siento cobarde es ante el momento de la terminación de la guerra. ¡La angustia de enterarse de todo lo que ha pasado, de los que viven y de los que han muerto!”

Un derradeiro argumento en favor da singularidade da dobre admiración e interrogación é que posibilitou a inclusión na obra de homenaxe á imprenta de Max Aub (Signos de ortografía, 1968) de xeniais “breverías” inspiradas no dobre signo:

“¡Empálale en un signo de admiración!” ou “Se purgó con puntos de interrogación”.