Cuatro Cosas

Llegado, por fin, el día de la constitución de las Cortes Generales, por lo que le han contado a avecilla, en Génova Street han perdido toda esperanza de que en el Congreso se respete la voluntad del pueblo soberano en las urnas, y al PPartido que ganó las elecciones lo van a dejar sin presidencias: ni la del Congreso, ni la del Gobierno. Y lo que es peor: con la cooperación, si todo sale como esperan Bolaños y su jefe, con ayuda puigdemoniaca. Manda caralho. ¿No?

Conste que avecilla no puede creer, en serio, que la gente honesta y seria, como por ejemplo el secretario general del PSdeG, pueda estar de acuerdo con semejante atropello. Otra cosa es que por disciplina de partido guarde silencio, pero hay otros que no callan porque se sienten como si fuesen de una banda de salteadores ayudados por Curro Jiménez. Y peor aún: no admiten que se les considere en la misma “mayoría social” que al “hombre de Waterloo”. ¿Eh?

De todos modos, y a dos semanas vista de que empiecen desde la rue de Ferraz, en Madrid, los intentos de lavado de cerebros gallegos con vistas a las autonómicas, PSdeG y BNG han decidido hacer manitas y ojitos. Y todo por amenaza de Yolandinha, que quiere Sumar: hay que ser caguinchas, como llamaba la abuelita de Anacleto a sus amigos cobardicas. Lo curioso es que con lo que dicen, logran lo contrario a lo que quieren: atención a ella. Ojito...

Y es que hay cosas en las que el rojerío tradicional galaico –o sea, psoecialistas y nacionatas– siguen imitando a los servicios de intelligentsia del PP, que si los buscan más ceporros, no los encuentran por despistados. Ignoran por lo visto la llamada “propaganda inversa”, que es la que le gusta al adversario y que se resume en aquello tan antiguo –lo decían los hititas– de “que hablen de mí aunque sea bien”. Y están a ello, para alegría de Díaz. ¿Capisci...?