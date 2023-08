Los perjuicios

Asombra el concepto que un ministro, clave en el Gobierno de España y en el PSOE –el de la Presidencia, señor Bolaños–, da de lo que son la democracia, el Estado de Derecho y, en definitiva, el respeto a la sociedad en su conjunto. No sólo a los que le votaron, que ni le llegaron para ganar las elecciones, sino a los que no lo hicieron, que suman una gran mayoría, por mucho que ahora se trate de relatar al país que son “mayoría social”, como si Puigdemont y los suyos, el PNV y su legión de curas y monaguillos –una parte de su realidad– e incluso ERC o Bildu se pudieran confundir entre esa amalgama, más allá del Congreso y de los intereses de cada cual.

Sirva, el prefacio, para recordar lo que el ministro dijo sobre las negociaciones, que dirige, mientras su presidente se iba de vacaciones –parece que particulares– a Marruecos y después a Canarias para disfrutar de una residencia regalo de otro monarca musulmán al Estado español. Dijo, su señoría. que el diálogo con quienes formarán, o apoyarán, el Frankenstein bis –si un episodio puigdemoníaco inesperado no lo impide– habrá de ser “prudente, sereno y sobre todo discreto” que, en términos monclovitas, quiere decir “secreto”. Y justificaba esa conducta porque se trata del destino de España”. Acaso la única verdad reconocible en todos estos años de discursos y mensajes.

Pues bien, aparte de que el señor Bolaños pueda llegar a presidir la Cámara legislativa o ceda a la iniquidad de que lo haga un partido más que minoritario, la realidad es que el sectarismo es tal que ignora el derecho básico de los ciudadanos a que no se manipulen sus decisiones. Porque las trampas se pueden hacer no sólo al contar los votos, sino y sobre todo, a la hora de “interpretar” la voluntad de los votantes. Y sobre todo, de saber qué pretenden hacer con la Constitución y el Estado en un diálogo entre supuestos constitucionalistas y declarados e irredentos separatistas. Aparte de olvidar las monsergas del PSOE sobre transparencia –cuando estaba en la oposición: o cien años de honradez, que se olvidaron hace ya mucho–.

Es obvio que Galicia no va a quedar al margen de las consecuencias negativas de esta infame conducta postelectoral. Por mucho que el único diputado del BNG trate de revalorizar su soledad, la realidad es la que es, como es evidente también que con los socialistas gallegos no se puede contar para defender los legítimos intereses de esta tierra, harta de falsas promesas y compromisos incumplidos. Y ahora, con medio centenar de bocas exigiéndole al señor Sánchez el precio de su apoyo, este Antiguo Reino se quedará donde está: fuera de juego. Volviendo a los tiempos del romanticismo poético, diríase que lo que le ocurre al Noroeste es la fuerza del sino. Pero no: es el interés de otros, que por desgracia prevalece.

En definitiva, que Galicia, naturalmente sin representante de ningún tipo en esos diálogos para no dormir, ha de defenderse desde la Ley, pero toda la Ley. Es decir, apoyada en la Constitución que respalda derechos claves como la transparencia, el parlamentarismo serio, como auténtico control del Gobierno y no como una claque de teatro, la solidaridad y la justicia equitativa. En definitiva, que ius est suum quique retribuere y no los caprichos de unos cuantos ambiciosos. Lo ideal sería que todos aquellos –incluidos los autotitulados, y en exclusiva, “patriotas”– fuesen juntos a los máximos representantes de los derechos, que son la Justicia y los Tribunales, pero prefieren los dichos a los hechos, aunque sea pronunciar el nombre de Galicia en vano. Y lo peor es que hay quien los cree, aunque cada vez menos. O esa es la esperanza.