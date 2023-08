Yo no digo siquiera que robar a los ricos tenga un pase porque no lo tiene, pero aseguro que robar a los pobres o en nombre de los pobres merece un tratamiento en celdas de castigo. Hablé hace nos días con la hermana Guadalupe, la que heredó de Carlos Olivares, “el padre Carlos”, la dura tarea de mantener en pie la obra de la Misión del Silencio, y me contó compungida que le están llegando noticias de que hay personas que están pidiendo en la calle ayuda económica para el comedor de las Misioneras del Silencio. Lo que les faltaba a estas luchadoras por mitigar con parches cotidianos la injusticia social, la pobreza. Es totalmente falso porque llevan a cabo sus tareas de ayuda a los necesitados, concretada en el servicio de 150 comidas diarias, con la inestimable ayuda de personas y entidades que generosamente se la ofrecen. Conozco bien desde su nacimiento a la Misión del Silencio como conocí e hice las memorias para FARO de su fundador, Carlos Olivares, fallecido en 2017. A los miserables que trafican con su nombre y en el de los pobres, un cepo de castigo en plaza pública.

Estamos bajo un colocón festivo Vigo está bajo un colocón festivo, alteradas sus emociones más jóvenes por la programación de verano más intensa de su historia; unos bajo los efectos columpiantes del Marisquiño, otros enfebrecidos por la actuación de Bad Gyal entre “Alocaos”, y “Chulos”, los de más allá romantizados por el homenaje al pop de Ana Mena con su “Bellodrama”, los de más acá emocionados con el concierto revival de La Guardia en San Roque (llamo a Carmen Pena, de la Directiva de San Roque, a tan intempestiva hora como las ocho y media de la mañana, ¡y me contesta a pesar de que unas horas antes estaba coreando y agitando sus caderas al son de Cuando brille el sol”)... Y ya no hablemos del sector vigués de los enloquecidos por la espera a David Guetta , con 40.000 en cola (no física) y sold-out en 6 minutos. Con tanto colocón festivo, esperemos que cuando pase el blancazo y vuelva la normalidad no nos dé una pálida. Y el blancazo de Un Mar de bandas Pero hay otro colocón, más tranki, menos alterao: que también tiene su blancazo marihuanero aunque a chutes de pentagrama: el de las bandas de música, que son expresiones vigorosas de la cultura popular, la memoria más unida al sentir común de todos los pueblos. Desde mi casa que da a la plaza de la Princesa han subido estos días, cada atardecida desde el 21 de julio, los sones de la Escola de Música de Beade, la Lira de San Miguel de Oia... y así hasta unas 22 bandas venidas de Cabral, Coruxo, Candeán, Valladares, Matamá... y siempre con lleno en la plaza y aplausos encendidos. Ese programa que respalda el Concello, Un mar de bandas, cuyos ecos van desde el centro a las periferias urbanas, libre, abierto, gratuito, sin colas ni búsquedas ansiosas de entradas por Internet, no solo es un éxito sino un apoyo nuclear a estas formaciones que han conseguido salir adelante a pesar de la falta de medios con la que normalmente sufrieron a lo largo de la historia.