La tasa turística

Es curioso que el BNG, habitualmente crítico con la Xunta –incluidos asuntos en los que no sería raro un acuerdo– haya puesto una pica en Flandes –o en Santiago, que viene a ser lo mismo– y solicitado del Gobierno gallego apoyo para la petición de habilitar una tasa turística a quienes visiten Santiago de Compostela. No es una idea nueva –existe en un par de comunidades y en trámite o aplicación en algunas ciudades, y el alcalde anterior de Compostela lo planteó–, y su cuantía apenas significativa, pero en tiempos como los que corren, crear impuestos, y una tasa lo es, resulta impopular. La Xunta misma debería saberlo, porque los recientes aumentos en algunos ya existentes no justificarían una negativa a la petición nacionalista.

La cuestión, al menos desde un punto de vista personal, no es la forma, sino el fondo. O, expresado de otra manera, no se trata de la cuantía, sino de la –aparente cuando menos– contradicción entre el atractivo que Compostela, su entorno y en general Galicia, supone –y más en veranos, que se repetirán, de asfixiante calor en el resto de España, convirtiendo al Noroeste en un “refugio”, como bien decía ayer mismo FARO– pueda disuadir a una parte de los visitantes. Aparte de la desagradable sensación de que para viajar a la capital gallega supone para los turistas un gesto añadido, aunque pequeño. Cierto que el factor religioso cuenta, y mucho, porque una proporción. notable de quienes vienen son peregrinos, y la tasa no los hará menos fervorosos ni los alejará del sepulcro del Apóstol. La señor alcaldesa de Santiago ha dicho que el objetivo, ambicioso, es dedicar una parte de los ingresos a reforzar la seguridad de quienes viajen a la ciudad, contribuir a paliar el mayor gasto en asuntos de limpieza, dedicar una parte si es posible a la aún mayor difusión de la imagen Compostela como Patrimonio de la Humanidad y también orientar hacia nuevas formas y modelos de turismo, entre otros. Aludió a la posibilidad de extender la tasa a los Ayuntamientos que se benefician de su proximidad a la capital, aspecto éste que dejó en el aire, pendiente de la contestación de la Xunta a la propuesta global, para la que, como se dijo, el BNG solicitó ya el apoyo del ejecutivo autonómico. Conste, a modo de recordatorio, que cuando en Baleares se estableció la tasa turística, la cuestión se politizó casi de inmediato, con la consiguiente polémica. Pero las inquietudes iniciales del sector turístico se calmaron y ahora mismo la afluencia de visitantes a las islas no se ha resentido. Lo que probablemente ha movido a otras comunidades y ciudades a plantearse la idea, bajo la cual existe, y no es criticable, la idea de ir modelando poco a poco un tipo de turismo diferente al que hasta ahora ha proporcionado pingües ingresos a las arcas públicas. Sería, en Galicia, un debate muy interesante y seguramente positivo, siempre y cuando no se meta por medio la política con minúscula, también llamada partidización, faceta que ha provocado severos daños colaterales a la búsqueda de salidas razonables a problemas especialmente complejos. de país. En definitiva, y aunque suponga un cierto cambio de opinión a la vista de que el asunto toma una dimensión diferente a su apariencia y no se puede calificar, siempre desde la visión de quien lo expone, estrictamente, sólo como una cuestión fiscal, sería interesante aplicar esa tasa al menos en Compostela, donde menos riesgo hay de afección al sector turístico. Probablemente habrá otras ciudades gallegas que lo soliciten, y cada cual debería plantear estudios sobre el impacto en sus economías y también en el modo de vivir de sus habitantes. No es motivo, o no debiera serlo, de polémica, sino de reflexión y de sentido común. Y también de recordar algún refrán, sabio como la gran mayoría, que establece aquello de que “sólo los necios confunden el valor con el precio”. Resulta significativo.