El puente de Calvo-Sotelo

Cuando paseabas por el puente de los Santos a su lado, percibías una especial emoción en sus ojos. Se encargó de adjudicar el contrato de su ejecución cuando su mandato como presidente del Gobierno agonizaba. Lo hizo para dejarlo todo atado y bien atado. Que no hubiera tentación de vuelta atrás. Tuve el honor de recorrer despacio junto a Leopoldo Calvo-Sotelo los seiscientos y pico metros que terminaron con el secular alejamiento de unas orillas tan cercanas y fraternas, acompañado por su amigo Ignacio de la Concha, de entrañable recuerdo. Hubo otros encuentros posteriores de los tres, pero aquella memorable caminata sobre el viaducto, cuando no estaba aún asfaltado y las rachas del nordés amenazaban a cada rato, sin pretiles instalados, me permitió detectar la honda satisfacción personal de este doctor ingeniero de caminos metido a político por haber tenido la dicha de participar de forma decisiva en la gestación de esta magna obra.

Te explicaba con orgullo sus pormenores técnicos como si se tratara de su propia casa o si él mismo hubiera redactado el proyecto. Retengo en la memoria sus meticulosas explicaciones sobre los esfuerzos para cimentar las pilastras, que no acababan de encontrar roca donde asentarse. La enorme trascendencia de esta infraestructura en términos socioeconómicos estaba entonces por ver, pero para Calvo-Sotelo había que darla por sentada. El tiempo lo confirmaría poco después, aunque tengo la sensación de que el saldo ha sido tal vez más beneficioso para las tierras gallegas que para las asturianas, debido a su pujante comercio y su envidiable dinamismo empresarial. Quienes conocen los intríngulis de esta colosal construcción reconocen que jamás se hubiera puesto en pie sin el determinante apoyo del marqués de la esplendorosa ría que atraviesa. Incluso lo vieron llegar en ciclomotor una buena tarde cuando las autoridades pretendían inaugurarlo sin su presencia, porque el puente, como tantísimas otras realizaciones públicas, padeció estrenos como agua. Se personó allí nada más enterarse, vestido con un modesto atuendo marinero, esa otra vocación del expresidente, un gesto imposible de entender sin el humor socarrón y con tintes británicos que gastaba don Leopoldo, tan alejado de esa injusta imagen estirada que de él se empeñaron en caricaturizar los medios y algún que otro retorcido adversario ideológico. Lo que se conoce bastante menos es que, gracias a un puñado de verdaderos amigos, y de los propios funcionarios del ministerio que conocían su implicación personal en el tendido del puente, se pudo estampar bajo su hormigón una placa de sincero homenaje a Leopoldo Calvo-Sotelo. Ignacio García-Arango me confirma que aún sigue allí, oculta en una de sus aceras. No me explico que ese justo reconocimiento continúe todavía enterrado, y que no pueda servir para exteriorizar la inmensa gratitud que asturianos y gallegos debemos a este preclaro mandatario español, culto y equilibrado. De los siete presidentes que hemos tenido en democracia, tal vez sea Calvo-Sotelo el único del que se pueda decir –precisamente por el puente de los Santos–, que por sus obras los conoceréis y que obras son amores, que no buenas razones. Destapar esa lápida escondida constituye ahora una ineludible obligación ciudadana asturgallega. Y un gesto de profundo agradecimiento que cualquier sociedad decente debe a quien tanto ha hecho por su progreso. Sería imperdonable mantener más años en el olvido a este gran visionario que supo unir aún más a pueblos que siempre han buscado avanzar juntos.