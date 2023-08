El Parque Nacional de las Islas Atlánticas es uno de los grandes activos naturales que tenemos en Galicia, España y me atrevería a decir que en Europa y el mundo. Ya hace más de 20 años el profesor Albino Prada lideró una valoración económica sobre una parte de este patrimonio natural. Por aquel entonces también hubo una discusión mediática sobre una posible entrada a las Islas Cíes. Como bien se explicó entonces, esa entrada se utilizaba simplemente para desarrollar un método científico que permitía estimar el valor económico de las Islas Cíes. Ahora hemos hecho algo parecido para el Parque Nacional y, en concreto, para estimar las preferencias de los visitantes por dos medidas de gestión que se podrían llevar a cabo en los próximos años. Y para medir esas preferencias y estimar el cambio de bienestar de los visitantes tenemos que incluir un coste. En este caso, un suplemento en el billete en barco a las islas, un suplemento hipotético imprescindible para aplicar métodos científicos de valoración económica del patrimonio natural. No es que nadie quiera cobrar ese suplemento ni que el Parque lo haya planteado. Queda muy claro en la encuesta que hemos realizado, donde se dice que esa idea parte desde la ciencia y para la ciencia. Y el objetivo es por tanto científico y no es otro que estimar un cambio de bienestar social.

¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente tiene unas preferencias y que esas preferencias se pueden convertir (no por magia) en una medida de cambio de bienestar social expresada en términos monetarios. Y que si ese cambio es positivo resultará que estaremos proporcionando un argumento más que justificará la importante inversión que se realiza en nuestros Parques Nacionales. Y esa inversión no sale de la nada… la gente puede estar dispuesta a contribuir a una mejora ambiental. De hecho, mucha gente los hace a través de diferentes donaciones a ONGs. Y por supuesto, lo hace con sus impuestos, que financian multitud de programas ambientales, incluida la conservación de nuestros Parques Nacionales. Pero aquí lo importante es, en primer lugar, poner en segundo plano eso que tanto ha salido en los medios y que nada tiene que ver con la realidad del estudio científico (no político) que nos ocupa. Y en segundo lugar y, más importante, poner en primera línea la gestión que se realiza en el Parque. Y es que quizás lo que ha quedado en segundo plano es lo más importante y lo que debería ser noticia. Tenemos una de las principales colonias de gaviota patiamarilla de Europa y su población ha disminuido hasta niveles alarmantes. Es necesario actuar y así se debe hacer por criterios de conservación. Pero también puede ser interesante ver en qué medida los visitantes perciben esta problemática y en qué medida una acción de gestión encaminada a mejorar el estado de esta especie puede incrementar o no el bienestar de los visitantes. La segunda medida de actuación se centra en la retirada de árboles no autóctonos como el eucalipto. En este sentido, además recogemos las preferencias sociales sobre qué hacer una vez retirados esos árboles. ¿Volvemos a hace 100 años y un paisaje de matorral o plantamos otras especies autóctonas de Galicia, pero no presentes en el Parque hace un siglo? Los turistas desean zonas de sombra y los árboles la dan. Pero también tienen unas preferencias paisajísticas y culturales. Eso es más difícil de medir. Entonces, ¿qué se ha hecho en este estudio científico? Pues simplemente preguntar sobre todos estos temas. Una vez analizados los datos podremos decir qué medidas son más o menos valoradas por los visitantes, y dar cifras sobre el cambio de bienestar que se podrían implementar en un análisis costebeneficio, añadiendo una dimensión social a la toma de decisiones. ¿Qué nos falta? Pues ni más ni menos que estimar ese cambio de bienestar. Lo haremos en los próximos meses a partir de la opinión de 4.000 turistas que, desinteresadamente, han colaborado en esta investigación. Debemos dar las gracias a los participantes. Su opinión nos permitirá conocer mejor la realidad social del Parque Nacional. *Científico titular del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC