Marelas, despoblación y secuencias de ADN

Durante la pasada campaña electoral, en la recta final, entró al ruedo político una conocida marca de leche insinuando que si las vacas votaran mucho cambiarían las cosas –para mejor, se supone–. Quizás el momento era extraño pero más lo era el personaje. Una empresa jugando a eso de la cosa pública es arriesgarse demasiado aunque lo revista de humor. Sin embargo, como siempre hubo transgresores, y en ocasiones se detecta vida más allá del buenismo y la corrección política, esperaba detrás de la bomba de humo unas cuantas ideas revolucionarias. Por eso quedé intrigado con la láctea, quien incluso ingenió una simbólica pegada de carteles.

Su leitmotiv se basaba en defender a capa y espada la vida del campo, por su peso social, económico y cultural (el sacrosanto sector agroalimentario galaico) pero sobre todo en un desmedido fervor por el ganado vacuno. Bien visto, esto último, tiene su lógica porque la empresa a lo que se dedica es a vender leche y sin frisonas se les complica. “Allí donde hay vacas, –afirmaban– hay actividad económica, hay alimento fresco y se fija población”. Hombre, de primeras la máxima flojea, porque el interior de Galicia continúa despoblándose desde los setenta y ni en Coruña ni en Santiago, ni mucho menos aquí, veo marelas por Urzáiz. Nada se comentaba en ese argumentario prorrural, por ejemplo, del precio al que se paga la leche a los productores, quizás ya sería entrar en terreno escarpado, pero seguro que explicaría parte de ese comportamiento enigmático que asola nuestras aldeas.

Por otro lado, su cartelería especificaba: “En Galicia hai 120 concellos con máis vacas que habitantes, se –as vacas– votasen, teríamos moito ‘ganado’”. Dicho lo cual, se dejaba caer que todas las vacas votarían en masa por mantener su estatus actual y aquí sí, ese trinar de pajarillos con la “Primavera” de Vivaldi de fondo, empezó a desentonar. Y esta semana lo he visto más claro al enterarme de ese laboratorio canadiense que está comercializando semen de toro bajo en metano (modificado genéticamente), para cría de terneros con esta cualidad. Hace años ocurría algo semejante cuando se cambió la secuencia del ADN en una raza de vacas con mayor tolerancia a las olas de calor y se creaban de este modo nuevos ejemplares adaptados a condiciones térmicas extremas sin que mermara la calidad de su carne ni de su leche. Me pregunto, ¿y si lo próximo es un teto adicional? o si una de estas modificaciones acarrea un efecto secundario que vuelve inteligentes a las vacas, ¿querrían seguir pariendo, dando leche sin parar y vivir hacinadas en cubículos? No, la campaña falla, si las vacas votasen, habría que pactar.